Leonardo Pieraccioni difende l'umanità da ChatGPT nel nuovo film

Il regista Leonardo Pieraccioni affronta l'intelligenza artificiale con Un weekend artificiale, sostenendo che l'empatia umana resta insostituibile rispetto agli algoritmi.

Leonardo Pieraccioni, 61 anni, lancia un chiaro messaggio contro la paura dell' intelligenza artificiale attraverso il suo nuovo progetto cinematografico "Un weekend artificiale". Questo film si presenta come una commedia nazionalpopolare che esplora la creazione di un legame profondo tra un uomo e una donna androide. La storia ruota attorno all'insegnamento di ciò che è ineguagliabilmente umano, dalle emozioni al dolore, elementi che il regista considera fondamentali per la vita.

La trama centrale del film

Il protagonista del film insegna alla sua compagna androide, interpretata dall'attrice Giulia Vecchio, a comprendere le sfumature dell'esistenza umana. Pieraccioni sottolinea come le emozioni siano ciò che ci fa sentire vivi e come il dolore sia prezioso proprio perché il superamento porta sollievo. Questa dinamica porta alla conclusione che sarà la macchina a invidiare gli umani, e non il contrario, poiché l'essere umano risulta superiore alle tecnologie attuali che spesso generano timore.

Also read I trucchi per scrivere un testo senza sembrare ChatGpt: l’effetto dell'AI sulla nostra lingua

Evoluzione della regia e tematiche sociali

Il regista e attore italiano evidenzia una lunga tradizione nella commedia all'italiana nel raccontare gli avvenimenti della società, un genere che lui stesso ha approfondito meno in passato. La sua carriera è stata segnata da personaggi legati a diverse fasi della vita, dai giovani laureati alla ricerca del proprio posto nel mondo, fino alle storie di amore improvviso e di padre. Ora, all'età di 61 anni, Pieraccioni preferisce concentrarsi sui punti esclamativi piuttosto che sui punti interrogativi, scegliendo di raccontare certezze invece di dubbi esistenziali.

La relazione con ChatGPT e l'esperienza personale

Nonostante il tema sensibile, Leonardo Pieraccioni dichiara di utilizzare l'intelligenza artificiale quotidianamente, persino sua madre di 80 anni ne fa uso per verificare informazioni come la veridicità di un gattino che suona la chitarra. Nel film, però, l'IA rimane solo uno sfondo narrativo, poiché la storia tratta principalmente di umanità. Il regista condivide un'aneddoto significativo riguardante la sua figlia di 15 anni, Martina, che ha preferito scrivere una lettera al fidanzato a mano invece di affidarsi agli algoritmi, dimostrando che l'interazione manuale vincerà sempre sulla produzione automatizzata di messaggi.

Advertisement

Limiti dell'IA nella creatività artistica

Pieraccioni definisce l'attuale livello di sviluppo dell'intelligenza artificiale paragonabile a quello di uno studente del primo anno universitario, capace di produrre solo testi "gnegneresche" o leggermente sciocchi. Pur chiedendo occasionalmente all'IA suggerimenti per i personaggi delle sue opere, riceve sempre spunti di bassa qualità, paragonati a quelli di una terza elementare. Il regista afferma con convinzione che la scintilla creativa autentica appartiene esclusivamente agli sceneggiatori umani, una capacità che le macchine non possiedono.

Impatto sulla società e futuro dell'arte

Il film contiene la dichiarazione netta che un'intelligenza artificiale non sarà mai in grado di scrivere brani iconici come "My Way" o "Sally" di Vasco Rossi. Pieraccioni sostiene che le poetiche umane e i dolori particolari non saranno mai replicati dalla tecnologia, poiché le macchine non proveranno mai il sollievo di superare un mal di spalla. Questa visione ottimista riafferma che l'essenza dell'arte e dell'empatia rimane prerogativa esclusiva degli esseri umani, superando qualsiasi progresso tecnologico attuale.