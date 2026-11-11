Leone XIV a Luján: oltre due milioni di fedeli prima del viaggio in Perù

Leone XIV chiude la tappa argentina con la celebrazione a Luján, davanti a oltre due milioni di fedeli secondo le autorità, prima della partenza per Lima.

Leone XIV ha celebrato a Luján, in Argentina, l'ultimo grande bagno di folla della sua permanenza nel Paese, prima di partire alla volta di Lima, in Perù. Secondo le autorità, sono stati oltre due milioni i fedeli giunti da tutta l' Argentina e da altri Paesi latinoamericani per partecipare alla celebrazione presieduta dal Pontefice.

La messa si è svolta nel grande spazio antistante alla Basilica e santuario mariano di Luján. La tappa segna la conclusione del soggiorno argentino del Papa, che proseguirà il suo lungo viaggio apostolico in America Latina con l'arrivo in Perù.

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Leone XIV celebra a Luján davanti a oltre due milioni di fedeli

Leone XIV ha guidato la celebrazione nel santuario mariano di Luján, richiamando una partecipazione che le autorità hanno quantificato in oltre due milioni di persone. I fedeli sono arrivati dall'intera Argentina e da altri Paesi dell'America Latina.

Per il Pontefice si è trattato di un ulteriore bagno di folla, il penultimo passaggio pubblico prima della partenza per Lima. Il santuario di Luján, dedicato alla Madonna di Luján, ha accolto il Papa nella Casa della Madre di Luján.

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Il messaggio di Leone XIV ai poveri, ai migranti e ai malati

Leone XIV ha affermato che nella Chiesa c'è posto per tutti, in particolare per i più bisognosi. Il Papa ha citato espressamente i poveri e gli affamati, i migranti, i malati e i prigionieri.

Il messaggio pronunciato a Luján indica con chiarezza i destinatari dell'accoglienza della Chiesa. Il Pontefice ha scelto di mettere al centro le persone che vivono nella fragilità, collocandole davanti a qualsiasi altra categoria di fedeli.

Il ricordo di Papa Francesco e della Madonna di Luján

Leone XIV ha dedicato un pensiero speciale al suo predecessore, Papa Francesco, durante la celebrazione nella Casa della Madonna di Luján. Il Pontefice ha ricordato che Francesco ha sempre portato nel cuore la piccola Patrona bruna, cioè la Madonna di Luján.

Leone XIV ha sottolineato che Papa Francesco ha insegnato con la sua vita ad amare e venerare Maria. Secondo le parole del Papa, Francesco continua a indicare questo cammino anche dal luogo che ha scelto per la sepoltura, vicino a Santa Maria.

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Dopo Luján, la partenza per Lima e la conclusione del viaggio

Dopo la celebrazione di Luján, Leone XIV lascia l'Argentina e si dirige a Lima, in Perù. È la tappa che chiude il lungo viaggio apostolico del Pontefice in America Latina.

Con l'arrivo nella capitale peruviana, il viaggio di Leone XIV in America Latina si concluderà. La tappa di Lima completa il percorso iniziato in Argentina, dove il Papa ha incontrato le comunità dei fedeli nel santuario di Luján.