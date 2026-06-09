Leone XIV alle Cortes: monito contro il riarmo e appello per la pace

Nel suo primo discorso alle Cortes spagnole, il Papa ha offerto mediazione tra governo e Chiesa, lanciato un monito contro il riarmo e chiesto negoziati per Ucraina e Iran. Un intervento che mostra il volto rassicurante del Pontefice di fronte agli estremismi globali.

Il primo discorso di un Papa alle Cortes spagnole ha segnato un momento storico, con Leone XIV che ha offerto la sua mediazione tra il governo spagnolo e la Chiesa, da decenni contrapposti su temi come libertà educativa, simboli religiosi e obiezione di coscienza.

Il Pontefice ha lanciato un monito chiaro contro il riarmo globale, sottolineando che la vera sicurezza non deriva dalla potenza militare ma dalla giustizia, dal dialogo paziente e dal rispetto del diritto internazionale. Ha inoltre rivolto un accorato appello per la trattativa a oltranza in Ucraina e per un intervento diplomatico degli Stati Uniti in Iran, ribadendo l'importanza del multilateralismo e del ruolo delle Nazioni Unite.

La missione a Madrid ha mostrato il volto rassicurante di Leone XIV di fronte agli estremismi del mondo, come ha spiegato il vescovo Domenico Mogavero: "Trump e Netanyahu praticano il conflitto permanente, Thiel teorizza l'Anticristo e la fine dell'umano, invece il Papa che sembrava mediaticamente il vaso di coccio tra i vasi di ferro è difensore del multilateralismo, del dialogo, del diritto internazionale, dell'accoglienza". La conferma di una leadership non urlata ma incisiva, che valorizza ciò che unisce a scapito di quanto divide, come osservato dal canonista Filippo Di Giacomo, il quale ha evidenziato la questione della libertà educativa in Spagna, azzerata togliendo le sovvenzioni alle scuole paritarie.

Il Papa offre mediazione per impedire che ad avvantaggiarsi elettoralmente dello scontro siano forze ultranazionaliste come Vox. Temi caldi come il ruolo dell'Onu, l'accoglienza dei migranti e lo stop all'escalation bellica sono stati affrontati con equilibrio, senza sensazionalismo, armonizzando legge statale e canonica. Con parole disarmate e disarmanti, il Papa acquista credibilità nell'opinione pubblica, come nota l'arcivescovo Michele Pennisi: "Parte dalla dignità inviolabile di ogni persona per declinare i temi più scottanti dello scenario geopolitico.

Esorta alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denuncia il riarmo, sostituisce al diritto della forza la forza della ragione. Valori astratti come verità, giustizia, libertà, solidarietà e bene comune diventano concreti". La mitezza non è debolezza, ma fortezza interiore e creatività operosa, una scelta controcorrente in un'epoca violenta. Il metodo di Leone XIV propone una fede che cerca invece di possedere, ascolta invece di sentenziare, si adatta ai contesti invece di imporsi.

Non rinuncia alla propria identità ma riconosce che la verità non è mai proprietà esclusiva di nessuno. Non cerca rotture spettacolari ma una riforma graduale, costruita attraverso relazioni, ascolto e continuità, con la misericordia come criterio centrale. Il pericolo dell'intelligenza artificiale non è che la macchina domini sugli esseri umani ma che alcuni di questi la usino per dominare sugli altri, mentre la finanza, la tecnologia e la guerra creano nuove schiavitù.

I tantissimi che non accedono a nessuno di questi poteri trovano nella Chiesa un rifugio e una speranza. Oggi a Barcellona la capacità di ricucire tornerà utile a Prevost per ribadire che l'unità è sinonimo di bene comune





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