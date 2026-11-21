Il papa affronta Milei e Fujimori. Difende i poveri e l'ambiente. Il viaggio tocca Uruguay, Argentina e Perù con messaggi chiari su giustizia e dignità.

Leone XIV ha ufficialmente concluso il 17 novembre il suo importante viaggio pastorale in Sudamerica, toccando tre capitali fondamentali per la regione. Il pontefice si è soffermato sull' Uruguay, definito il paese più secolarizzato del continente, sull' Argentina, terra natale del suo predecessore Francesco, e sul Perù, che ha considerato la sua patria per i vent'anni trascorsi nella nazione andina. Questa visita ha rappresentato un momento cruciale per l'indirizzo etico della Chiesa cattolica moderna.

Confronto diretto con Javier Milei

Di fronte al presidente argentino di estrema destra Javier Milei, Leone XIV ha pronunciato un discorso netto contro il libero mercato assoluto. Prevost, noto per la sua posizione, ha affermato che l'economia deve essere al servizio della persona e non viceversa. Ha sollecitato una riflessione profonda su chi non riesce a soddisfare i bisogni della propria famiglia tramite il lavoro dignitoso.

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Il papa ha sottolineato che una nazione deve interrogarsi sulle proprie mancanze quando i giovani sono costretti a emigrare per trovare migliori condizioni di vita. Ha ribadito che alla mensa di Cristo vi è spazio per tutti, con priorità speciale per i più indigenti, inclusi i migranti e i detenuti, aprendo una discussione sulla giustizia sociale.

Tutela dell'Amazzonia e diritti indigeni

In Perù, le dichiarazioni di maggiore rilevanza si sono concentrate sulla protezione ambientale e sulla difesa delle popolazioni native. Leone XIV ha evidenziato come la ferita dell'Amazzonia non sia guarita, ma si sia addirittura aggravata negli ultimi anni. Ha criticato il modello economico basato sullo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali presenti nel territorio peruviano.

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La difesa delle popolazioni originarie è stata presentata come una condizione imprescindibile per qualsiasi sviluppo sostenibile. Il messaggio inviato da Lima riflette una presa di posizione chiara contro le pratiche estrattive che compromettono l'ecosistema e le culture locali. Questa posizione si inserisce in un contesto più ampio di attenzione ecologica globale.

Posizione della Chiesa e Keiko Fujimori

La visita al Perù ha anche previsto un incontro simbolico con Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore Alberto Fujimori. Il pontefice ha utilizzato l'occasione per ribadire l'importanza della pace accompagnata dalla giustizia. Ha sottolineato che la dignità umana non può essere compromessa da progetti politici autoritari o elitari.

Il viaggio di Leone XIV appare come il riflesso di una Chiesa che si sta schierando sempre più a sinistra rispetto ai governanti attuali. La sua presenza nel continente evidenzia una rottura con le narrazioni tradizionali che separano la fede dagli impegni civili. Questo orientamento sottolinea l'urgenza di proteggere i diritti fondamentali in democrazie fragili.

Impatto politico e futuro del continente

La visita ha avuto un impatto significativo sul dibattito pubblico in America Latina. Quasi tutti i paesi della regione hanno abbracciato progetti politici che spesso ignorano la giustizia sociale. Il messaggio del pontefice arriva in un momento di forte polarizzazione politica tra le nazioni sudamericane.

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La critica al modello economico neoliberista di Javier Milei risuona tra i settori più vulnerabili della società argentina. Allo stesso modo, l'appello alla tutela ambientale in Perù trova eco nelle comunità locali e nelle organizzazioni indigene. Il viaggio conferma l'attenzione della Santa Sede verso le questioni sociali urgenti.

Conclusione del tour pastorale

Il viaggio pastorale di Leone XIV ha lasciato un segno duraturo nella regione. Le sue parole hanno sfidato i leader politici a ripensare le priorità economiche nazionali. L'accento posto sulla dignità umana invita a rivedere le politiche pubbliche verso i più deboli. La Chiesa cattolica continua a svolgere un ruolo di monitoraggio etico sulle azioni governative.