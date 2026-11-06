Leone XIV e l'etica dell'IA: governance umanocentrica e limiti tecnologici

Leopoldo XIV definisce l'intelligenza artificiale strumento non persona, chiede standard internazionali e supervisione umana per evitare disuguaglianze.

Leopoldo XIV ha pronunciato un intervento di fondamentale importanza presso la Pontificia Accademia per la Vita, affrontando le implicazioni etiche, tecniche e politiche dell' intelligenza artificiale. Il Pontefice ha sottolineato che il futuro di queste tecnologie non è predeterminato, ma dipende interamente dalle scelte umane di guidare, cambiare o rifiutare le applicazioni disponibili. Questo messaggio costituisce un riferimento concreto per chiunque operi nella governance tecnologica, offrendo una visione che trascende i semplici aspetti tecnici per abbracciare dimensioni valoriali essenziali.

Rifiuto del determinismo e responsabilità umana

Il punto di partenza dell'argomentazione di Leopoldo XIV è il netto rifiuto del determinismo tecnologico. La Santa Sede afferma esplicitamente che il destino delle innovazioni digitali non è fisso, ma plasmabile attraverso decisioni consapevoli. La questione centrale diventa pertanto teleologica: non si deve valutare solo cosa l'intelligenza artificiale riesce a fare, ma a che cosa dovrebbe servire. Ne deriva un criterio di proporzionalità rigoroso, secondo cui un sistema affidabile al servizio della persona vale più di uno straordinariamente potente i cui effetti sfuggono a previsione e controllo. Tale approccio pone l'accento sulla necessità di mantenere il potere decisionale nelle mani degli esseri umani, garantendo che la tecnologia resti uno strumento e non diventi un fine autonomo.

Also read Leone XIV incontra Bob Dylan al Vaticano: un dialogo tra fede e protesta

Statuto ontologico e limiti giuridici delle macchine

Un secondo nodo cruciale riguarda lo statuto ontologico e giuridico delle macchine, definite chiaramente strumenti e non persone. Ricalcando la Lettera enciclica al numero 99, si specifica che l'intelligenza artificiale non vive un'esperienza, non possiede un corpo, non attraversa la gioia e il dolore, non maturano nella relazione e non conoscono dall'interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia o responsabilità. Questa posizione tocca il cuore della bioetica personalista, radicando la soggettività morale nell'esperienza incarnata e relazionale, a differenza delle visioni funzionaliste e meccanicistiche. Leopoldo XIV ha inoltre respinto le proposte volte ad attribuire diritti o personalità giuridica ai sistemi di IA, poiché tali scelte rischiano di oscurare la responsabilità umana, lasciando le vittime di danni di fronte a un'entità senza volto priva di imputabilità.

Decisioni non delegabili e supervisione critica

Da queste premesse discende la terza considerazione, riguardante le decisioni che non possono essere delegate agli algoritmi. Il Pontefice ha rilevato una tendenza pervasiva delle tecniche di intelligenza artificiale a fondarsi su una visione riduzionista dell'essere persona, ridotta a un semplice dato. Le scelte che toccano la vita, la libertà e l'uso della forza devono restare soggette a un controllo umano efficace, informato e responsabile. Questo principio, noto come Human-in-the-loop, implica che gli esseri umani devono mantenere una supervisione e un giudizio effettivo sull'uso dei sistemi, specialmente nelle decisioni che comportano conseguenze critiche sulla vita umana o l'impiego della forza, evitando così una deroga etica insostenibile.

Advertisement

Giustizia distributiva e accesso ai benefici dell'innovazione

La quarta considerazione introduce il tema della giustizia distributiva nel contesto dell'innovazione tecnologica. Leopoldo XIV ha affermato che la giustizia oggi passa anche attraverso l'accesso ai benefici dell'innovazione, come cure, conoscenza, strumenti e opportunità. Gli algoritmi possono ridurre le disuguaglianze oppure ampliarle, a seconda di chi ne orienta lo sviluppo. Il criterio indicato è l'equa condivisione dei vantaggi, con una priorità esplicita per i più vulnerabili. Questo orizzonte riflette l'attuale visione del bene comune e della giustizia sociale, pilastri fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa, che richiedono una progettazione tecnologica intenzionalmente inclusiva e orientata alla protezione dei gruppi sociali più fragili.

Governance umanocentrica e ruolo del multilateralismo

Il richiamo finale di Leopoldo XIV riguarda la necessità di una governance umanocentrica con riconoscimento internazionale. Sebbene i principi etici siano noti, mancano strutture capaci di attualizzarli, specialmente negli organismi internazionali deputati a tutelare il bene comune globale. Sono necessari standard condivisi, supervisione indipendente e meccanismi di responsabilità chiari per guidare e valutare le decisioni su sviluppo e impiego dell'intelligenza artificiale. Questo appello cade in una fase in cui l'ordine giuridico internazionale appare indebolito dalla crisi del multilateralismo, descritta al numero 201 di un documento pontificio. La cultura della potenza scaturisce da questa crisi, lasciando le istituzioni globali privi di una volontà condivisa di sostenerle e riconoscerne l'autorità morale, mentre il potere digitale di attori privati transnazionali cresce, diventando più difficile da governare e orientare al bene comune.