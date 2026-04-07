Leone XIV e la sfida della Chiesa nel XXI secolo: tra tradizione e riforma in un mondo in guerra

Il nuovo pontificato di Leone XIV si confronta con le sfide del mondo contemporaneo, tra tradizione e riforma, in un contesto di crescente instabilità internazionale. La Via Crucis, i riti pasquali e i messaggi ai fedeli rivelano un pontefice impegnato a guidare la Chiesa verso una profonda trasformazione, promuovendo la pace, l'inclusione e il dialogo interreligioso.

Ed ecco che i discepoli erano divisi, ora Leone regge con mano ferma la croce del Venerdì Santo conducendo il corteo che percorre il Colosseo. La Via Crucis del 2026, accompagnata da citazioni di san Francesco d’Assisi, mostra un pontefice che ha preso in mano il governo della Chiesa e vuole condurla a passi graduali e sicuri verso una profonda trasformazione.

Non un pontefice che dall’alto, dalla spianata del tempio di Venere e Roma, segue la folla dei fedeli e lo svolgimento del rito, ma un “primo fedele” che tra le fiaccole rette da un giovane e una giovane si fa strada insieme agli altri nel “basso” del percorso. I riti pasquali di quest’anno evidenziano le caratteristiche del nuovo pontificato, l’attento incastro fra tradizione e spinta riformatrice, elementi fondamentali per comprendere la direzione intrapresa. La funzione del Giovedì Santo rivela ulteriormente questa dinamica. Gli apostoli a cui il papa lava i piedi, ripetendo il gesto di Cristo, non sono più uomini e donne di diversa provenienza, persino non cattolici, riflettendo così un'apertura e una volontà di inclusione senza precedenti. Diversamente da quanto accaduto con Bergoglio nel 2024, quest'anno gli apostoli scelti sono undici sacerdoti della diocesi di Roma e il direttore spirituale del seminario maggiore romano, un gesto che sottolinea l'importanza della Chiesa locale e della formazione sacerdotale. Parallelamente a queste celebrazioni, Leone XIV scrive ai vescovi francesi per esortarli a trovare soluzioni concrete per “includere generosamente” le persone sinceramente legate alla messa tridentina in latino, tenendo conto degli orientamenti del concilio Vaticano II. Questo approccio, apparentemente conciliante, si inserisce in un contesto di tensioni interne alla Chiesa e rappresenta un tentativo di mediazione tra diverse posizioni teologiche e liturgiche. Di colpo i falchi dell’opposizione conservatrice, che avevano scatenato una vera e propria guerra civile nel corso del pontificato bergogliano, si trovano senza munizioni, evidenziando un cambiamento significativo nel clima ecclesiale. Eppure – proprio durante la messa del crisma del Giovedì Santo in San Pietro – Leone parlando ai sacerdoti esprime i punti più avanzati della riflessione ecclesiale riformatrice. L’imperativo di “la nostra identità, il nostro posto nel mondo” si intreccia con la consapevolezza che non si può portare il Vangelo ai poveri, “se andiamo a loro con i segni del potere”. La necessità per gli uomini di Chiesa di non dimenticare che “portiamo il peso degli errori e delle colpe di chi ci ha preceduto” diventa cruciale in un momento storico delicato. “Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace”: il messaggio di Papa Leone XIV ai leader mondiali risuona con forza, evidenziando la sua preoccupazione per la situazione internazionale. Leone, attraverso i suoi messaggi, utilizza un linguaggio complesso e simbolico, studiato per raggiungere diverse tipologie di ascoltatori. Niente è lasciato al caso, ogni parola è ponderata e finalizzata a comunicare un messaggio chiaro e coerente. Proprio nel giorno in cui riporta nei binari tradizionali il rito della lavanda dei piedi, Leone tiene ai sacerdoti una predica dove cita esclusivamente Giovanni Paolo II, il cardinale Carlo Maria Martini, papa Francesco e Oscar Arnulfo Romero. La scelta di queste figure, con le loro diverse sensibilità e prospettive, indica la volontà di Leone di costruire un ponte tra diverse correnti teologiche e di abbracciare una visione aperta e inclusiva. Questa strategia comunicativa sottolinea la volontà di Leone di bilanciare tradizione e innovazione, offrendo una visione della Chiesa che guarda al futuro senza rinnegare il passato. Correva l’anno 1980, anni roventi della teologia della liberazione, e la citazione di Romero, assassinato per le sue posizioni progressiste, assume un significato particolare. Soprattutto è voluto – nell’intervento di Leone – il brano in cui papa Francesco sottolinea l’urgenza di non rinchiudersi nei fortini del passato ma di fare i conti con il cambio di epoca. “Nuove culture continuano a generarsi – affermava Francesco – dove il cristiano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma riceve da esse altri linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto con il Vangelo di Gesù”. La citazione di Francesco riflette una profonda consapevolezza della necessità per la Chiesa di confrontarsi con le sfide del mondo contemporaneo. La Pasqua dell’anno 2026, quindi, assume un significato ancora più profondo, in quanto coincide con la guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, un conflitto che ha sconvolto gli equilibri internazionali e rappresenta un segno tangibile della nuova era di caos in cui il mondo è precipitato. Leone, nel corso dei riti pasquali, è stato netto nell’evocare la barbarie di questa stagione, denunciando chi vuole strumentalizzare la religione per giustificare la violenza e ribadendo la necessità di una pace duratura. Ha citato il profeta biblico Isaia che si fa portavoce di Dio, sottolineando l’importanza della giustizia e della compassione. Ma paradossalmente, proprio l’era del caos e della violenza pone la Chiesa cattolica in una collocazione importante: essere voce di umanità, fraternità tra le religioni, cura dell’ambiente come spazio sociale. Una voce di rispetto per le persone e di collaborazione multilaterale tra le nazioni. E’ questo il compito che Leone si è assunto, impegnandosi al contempo nel progetto di trasformazione della Chiesa da monarchia assoluta a comunità di partecipazione. E’ il progetto di grande transizione, che Francesco disegnava nel concetto di “sinodalità”. Leone XIV, finito di condurre la Via Crucis, si trova ora a guidare i fedeli lungo un cammino più grande e periglioso. Per questo la sera del Venerdì Santo, avanzando lentamente all’ombra dei monumenti dell’antica Roma, immerso in una storia secolare, teneva spesso gli occhi rivolti verso l'alto, come a cercare una guida superiore





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