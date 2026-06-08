Leone XIV: la dignità umana precede ogni utilità, la sfida all'Occidente

Papa Leone XIV, durante il suo viaggio in Spagna, ha tracciato le linee guida del suo pontificato con un discorso al Parlamento spagnolo: difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, multilateralismo, diritti umani e critica allo strapotere delle élite tecnologiche.

Nella sua terza giornata di viaggio in Spagna, Papa Leone XIV ha pronunciato un discorso davanti al Parlamento spagnolo che ha fissato le coordinate essenziali del suo pontificato.

Il Pontefice ha ribadito con forza che la dignità umana deve precedere ogni altra considerazione, sia essa utilitaristica, economica o tecnologica. Il suo messaggio si è articolato in tre pilastri fondamentali: la difesa della vita umana in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale; il rilancio del multilateralismo come baluardo contro le nuove logiche di potenza; e la tutela universale dei diritti umani, con particolare attenzione ai migranti e ai rischi legati allo strapotere delle élite che controllano l'intelligenza artificiale.

Il Papa ha parlato per oltre trenta minuti, ricevendo otto minuti di applausi e numerosi 'viva il Papa' dai parlamentari presenti. Assenti solo i deputati di estrema sinistra di Podemos e il Blocco Nazionalista Galiziano. Il discorso ha avuto un forte richiamo alla Scuola di Salamanca e al teologo Francisco de Vitoria, che nel XVI secolo gettò le basi del diritto internazionale moderno.

Leone XIV ha ripreso la domanda centrale di quella scuola: quali diritti spettano all'uomo semplicemente perché uomo, in un mondo sempre più interconnesso ma frammentato? Il Papa ha sottolineato che le migrazioni contemporanee non possono essere ridotte a una mera questione economica o demografica, né affrontate da singoli Paesi in modo isolato. Esse rappresentano una sfida globale che coinvolge guerre, disuguaglianze, cambiamenti climatici e squilibri internazionali.

Per questo nessuna nazione può essere lasciata sola e nessuno Stato può pensare di risolvere il problema con muri o misure unilaterali. La risposta deve essere multilaterale, basata sulla cooperazione e sul riconoscimento della comune dignità umana. Un altro passaggio centrale è stato dedicato alla difesa della vita.

Il Papa ha affermato che la vita umana non può essere considerata un valore negoziabile: la sua tutela dal concepimento alla morte naturale non è una questione confessionale, ma una meta di civiltà. Ha messo in guardia contro la cultura dello scarto, già denunciata da Papa Francesco, e ha invitato a ricordare che i più vulnerabili sono sempre le prime vittime quando la legge perde il suo significato più profondo di servizio e protezione della persona.

Infine, ha parlato dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, sottolineando che la tecnologia non è neutra ma riflette le intenzioni di chi la progetta e la controlla. Per questo, il discernimento umano deve concentrarsi sul posto della persona nelle decisioni e su come salvaguardare dignità del lavoro, solidarietà e bene comune in un'epoca di trasformazioni senza precedenti.

Con questo discorso, Leone XIV si propone come guida morale per un Occidente sempre più diviso tra progresso tecnologico e crisi dei valori umanistici





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