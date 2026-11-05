Leopardi di Leone XIV e la crisi della fede politica negli USA: tra unità cattolica e fragilità del MAGA

Andrea Riccardi analizza le elezioni USA, la divisione tra evangelici e cattolici, l'influenza del Papa Leone XIV e il ritorno della religione nella politica con figure come Talarico.

La recente vittoria dei democratici nelle elezioni intermedie statunitensi non deve essere letta esclusivamente come un successo politico, ma come un sintomo profondo della vitalità e della complessità della democrazia americana.

Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant'Egidio, offre una lettura attenta di questo scenario, sottolineando come l'America, attraversata da una diffusa atmosfera di paura, abbia cercato in Donald Trump una promessa di protezione e riscatto, finendo per scoprire in lui non un garante di sicurezza, ma il leader dell'insicurezza. Questo cambiamento elettorale testimonia, secondo Riccardi, la resilienza del sistema democratico, capace di correggere la rotta quando percepisce che il potere non garantisce più la sicurezza percepita dai cittadini.

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Fede e potere in America

Nel delicato rapporto tra fede e potere, lo storico individua due dinamiche distinte che stanno plasmando il futuro della società statunitense. Da un lato, una parte del mondo evangelico si è progressivamente saldata al blocco MAGA, arrivando a perdere la propria autonomia e indipendenza di giudizio in favore di un'identificazione quasi totale con la figura di Trump.

Dall'altro, il cattolicesimo statunitense, tradizionalmente diviso, potrebbe trovare nel pontificato di Leone XIV l'occasione preziosa per ricomporre le proprie fratture interne e rinsaldare un legame più solido e coerente con la Sede di Roma. Questa nuova configurazione religiosa ha implicazioni dirette sulla vita politica nazionale, poiché una Chiesa unita e coerente con il Vaticano può esercitare un'influenza diversa e potenzialmente più significativa nella società americana rispetto al passato frammentato.

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Sul tema specifico dell'influenza del Papa sul voto, Riccardi mantiene una posizione cauta e ponderata. Egli precisa che non intende attribuire a Leone XIV alcuna influenza diretta o indiretta sul risultato elettorale, evitando così semplificazioni pericolose.

Il Papa americano e il voto

Tuttavia, riconosce nella novità della presenza di un Pontefice americano un elemento di grande significato. A differenza di Francesco, che è visto da molti come un papa esterno alla realtà sociale statunitense, Leone XIV conosce dall'interno la società americana, le sue contraddizioni e le sue urgienze.

La sua stessa scelta di votare, quindi, diventa un gesto significativo di piena partecipazione alla vita democratica del Paese, un esempio di cittadinanza attiva che ispira i fedeli a un engagement responsabile, sebbene ciò non equivalga a un'indicazione di voto partitica. Un dato interessante emerge dal confronto con i predecessori: mentre Giovanni Paolo II e Benedetto XVI avevano fatto della Polonia e della Germania, rispettivamente, le mete dei primi viaggi apostolici all'estero, Leone XIV non sembra avvertire la stessa urgenza di tornare immediatamente nel proprio Paese.

Questo non indica disinteresse, ma piuttosto una strategia diversa di governo universale, pur mantenendo un'attenzione stretta alle vicende della Chiesa americana. La domanda che rimane aperta è se il Papa possa davvero ricomporre le divisioni che hanno attraversato il cattolicesimo americano negli ultimi anni, soprattutto al vertice gerarchico, dove la nominina di cardinali progressisti ha spesso creato attriti con vescovi più conservatori eletti alla guida della Conferenza episcopale.

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Leone XIV, procedendo senza concessioni sui contenuti dottrinali, sta tentando di ricomporre queste fratture, un processo che, seppur lento, potrebbe restituire alla Chiesa cattolica una maggiore influenza e coerenza nella società. Questa potenziale riunificazione cattolica potrebbe, a sua volta, indebolire il legame storico tra una parte dei cattolici americani e la destra trumpiana, poiché una maggiore sintonia con Roma implica il riconoscimento delle priorità del pontefice, a cominciare dal primato della pace, linea di condotta francamente lontana dalla retorica e dalle politiche di Trump.

Religione e politica pubblica

Il segnale arriva anche da altri fronti religiosi. Adam Talarico, democratico ed ex seminarista presbiteriano, ha conquistato un seggio al Senato, diventando il primo del suo partito eletto in quella posizione dal 1988. La sua campagna, costruita esplicitamente sui valori cristiani, segnala un ritorno della religione come fatto pubblico, in un linguaggio politico diverso da quello populista e aggressivo del MAGA.

Riccardi ripensa a John Fitzgerald Kennedy, che, pur essendo cattolico in un Paese protestante, teneva a distinguere la propria appartenenza religiosa dal ruolo politico, presentandosi come un democratico che era anche cattolico, non come il candidato dei cattolici. Oggi il clima è mutato, e Talarico condivide con le comunità evangeliche vicine a Trump la scelta di portare esplicitamente le convinzioni religiose nel dibattito pubblico.

Tuttavia, mentre gli evangelici hanno attribuito a Trump una sorta di investitura divina, simbolizzata dalle preghiere nello Studio Ovale, le midterm sembrano indicare che le considerazioni politiche possano prevalere sull'appartenenza religiosa. L'aura messianica che circonda l'ex presidente rimane, ma appare teologicamente fragile di fronte alla realtà concreta dei problemi e alla ricerca di sicurezza da parte dell'elettorato, mostrando come la fede, se ridotta a strumento di potere, perda la sua autonomia e la sua forza morale.