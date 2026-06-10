LePage vince la nomination repubblicana nel secondo distretto del Maine, gara decisiva per il Congresso

L'ex governatore del Maine Paul LePage ha vinto le primarie repubblicane per il secondo distretto congressuale, in una gara considerata chiave per il controllo della Camera. Il seggio è vacante dopo la scelta del democratico Jared Golden di non ricandidarsi. LePage affronterà la democratica uscente dalle primarie competitive in un distretto rurale e in bilico, con il sistema di ranked-choice voting che potrebbe allungare i tempi del risultato finale.

L'ex governatore del Maine Paul LePage ha vinto la nomination repubblicana per il secondo distretto congressuale dello Stato, secondo le proiezioni dei media statunitensi, aprendo la strada a una competizione elettorale a novembre che potrebbe avere un impatto decisivo sul controllo della Camera dei Rappresentanti.

Il distretto, che comprende gran parte dell'entroterra boscoso del Maine, è considerato un seggio chiave e uno dei pochi in bilico che potrebbero determinare l'equilibrio dei poteri al Congresso. LePage, figura politica nota per il suo atteggiamento combattivo e per aver ricoperto la carica di governatore per due mandati, punta a un ritorno nelle istituzioni e si prevede che darà vita a una campagna elettorale di alto profilo e fortemente contrastata.

La sua avversaria sarà la candidata democratica che emergerà da un acceso campo primario, che ha visto la partecipazione del senatore statale Joe Baldacci e di esponenti progressisti come Matt Dunlap, Jordan Wood e Paige Loud. Il seggio è attualmente vacante in seguito alla decisione del democratico moderato Jared Golden di non cercare la rielezione. Golden aveva ottenuto risultati significativi riuscendo a mantenere il distretto nonostante la sua inclinazione repubblicana nelle elezioni presidenziali.

Anche in questo caso, come accaduto in altre competizioni nel Maine, il risultato finale potrebbe richiedere tempo per essere definitivo a causa del sistema di voto a preferenza ordinate (ranked-choice voting) in uso nello Stato, che comporta uno scrutinio più complesso e spesso prolungato. La dinamica di questa corsa congressuale attira l'attenzione nazionale poiché il controllo della Camera è in gioco e ogni seggio contendibile assume un peso strategico enorme.

LePage, che in passato ha suscitato polemiche per le sue posizioni su vari temi, potrebbe riuscire a capitalizzare la sua notorietà e il suo profilo da outsider per mobilitare l'elettorato repubblicano in una zona che storicamente tends to vote conservative at the presidential level. I democratici, dal canto loro, puntano a difendere il seggio con una candidata che sappia raccogliere consensi sia tra gli elettori moderati che tra la base progressista, cercando di superare le divisioni interne emerse durante le primarie.

Il distretto è geograficamente vasto e prevalentemente rurale, con una forte identità legata alle risorse naturali e all'economia forestale, temi che potrebbero dominare il dibattito elettorale. La campagna si preannuncia quindi intensa e costosa, con probabili interventi di gruppi di pressione nazionali e un alto volume di spot televisivi e iniziative sul territorio.

Il sistema di ranked-choice voting, introdotto per garantire una rappresentanza più ampia, potrebbe svolgere un ruolo determinante nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno, con la redistribuzione delle preferenze che potrebbe favorire candidati considerati di secondo piano inizialmente. Questa competizione diventa così un microcosmo delle tensioni politiche attuali: da un lato la spinta populista di LePage, sostenuta dall'ala più conservatrice del partito repubblicano, dall'altro lo sforzo democratico di mantenere una roccaforte in un distretto storicamente swing.

Il risultato finale non solo influenzerà la composizione del Congresso, ma invierà anche un segnale sulla salute dei due partiti in una regione del paese che non sempre rispecchia le tendenze nazionali. Gli osservatori prevedono una campagna feroce, con entrambi gli schieramenti pronti a mobilitare risorse senza precedenti per aggiudicarsi un seggio considerato assolutamente vitale per le ambizioni di maggioranza





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