Les Étoiles illumina Milano con danza, omaggio a Savignano e virtuosismi contemporanei

Il gala di danza Les Étoiles torna a Milano con un programma che celebra l'eccellenza artistica, rendendo omaggio alla leggendaria Luciana Savignano e presentando innovative interpretazioni di classici e nuove creazioni. L'evento conferma la sua formula di successo unendo talenti internazionali e linguaggi coreografici diversi.

Virtuosismi in volo e sulle punte. La danza è un ponte che unisce artisti e popoli di diverse nazionalità attraverso il suo linguaggio universale. Questa è la formula di Les Étoiles , il gala ideato da Daniele Cipriani nel 2015 che è diventato un appuntamento imperdibile. La sua internazionalità, che riunisce i migliori danzatori al mondo, e il suo mix tra il grande repertorio classico e contemporaneo, arricchito spesso da nuove creazioni, ne decretano il successo.

Un gala capace di rinnovarsi a ogni tappa, che è tornato a Milano, con due date al Teatro Arcimboldi, dopo aver illuminato come ogni anno l’Auditorium Parco della Musica a Roma. La 22ª edizione di Les Étoiles è stata un omaggio a una delle più grandi danzatrici italiane della storia: Luciana Savignano. Musa di numerosi coreografi, tra cui Maurice Béjart che per lei creò capolavori come La Luna o La Voce, spettacolo tratto da La Voix Humaine di Jean Cocteau, Savignano ha danzato Hymne à l’amour, una nuova creazione dei coreografi Sasha Riva e Simone Repele nata appositamente per l’occasione. Una vera e propria ode a lei, con raffinate e appena accennate citazioni di alcune delle più grandi interpretazioni della sua carriera, come l’indimenticabile Boléro di Béjart. Non era facile immaginare qualcosa di nuovo per una stella della danza che oggi, a più di 80 anni, continua a imporsi sulla scena con un’aura intrisa di storia e mito. Un misto di carisma, straordinarietà e unicità. Il talento di Sasha Riva e Simone Repele, coreografi che Daniele Cipriani ha intuito e valorizzato, si conferma nella loro capacità di raccontare emozioni attingendo al gesto quotidiano, con uno stile personale che affonda le radici nel teatrodanza e parla all’anima in modo discreto, senza necessità di stupire, spettacolarizzare o strafare. La capacità del duo Riva&Repele di conquistare attraverso il loro linguaggio poetico si è manifestata con la loro nuova versione del passo a due del terzo atto del Don Chisciotte, denominata DonQ. Un passo a due tra i più rappresentati nei gala per la sua dimostrazione di virtuosismi tecnici. Presentare una versione contemporanea su una musica associata dal pubblico a determinati passi classici poteva apparire impensabile. Con ventagli alla mano, e il loro stile teatrale a tratti ironico e malinconico, i due artisti hanno portato in scena un Don Chisciotte irresistibile, capace di entusiasmare il pubblico. Gli applausi ininterrotti e le standing ovation non sono stati scatenati dai tradizionali virtuosismi come 32 fouettés, equilibri o salti, ma dalla forza comunicativa e artistica di questi due incredibili artisti, autori recenti anche di Amore e Psiche, coreografia che ha inaugurato la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al Gala, Sasha Riva e Simone Repele, definiti i poeti della danza, hanno presentato anche un’altra rivisitazione di un passo a due iconico del repertorio classico: quello del secondo atto de Il Lago dei Cigni. Questo pezzo, creato sempre per Les Étoiles con il titolo The White Pas de Deux, è decisamente più malinconico e riflette sul tema caro ai coreografi del passare del tempo e della vita. A seguire, sempre nel tema dell’atto bianco, il passo a due tratto dal secondo atto di Giselle, interpretato da Cassandra Trenary e Davide Dato, stelle dello Staatsballet di Vienna. I due hanno poi danzato insieme in prima nazionale AfterEffect, un’affascinante coreografia di Marcelo Gomes ricca di prese che si susseguono in un flusso continuo, evocando atmosfere lunari e dando l’impressione di danzatori sospesi nello spazio. Virtuosismi sono stati dimostrati da Motomi Kiyota, danzatore con un’elevazione impressionante, e Tatiana Melnik, danzatrice di grande stile, nel passo a due del Talismano e del Corsaro, entrambi stelle del Balletto Nazionale Ungherese. Hugo Marchand, étoile dell’Opéra di Parigi, ha portato tutta la libertà e leggerezza racchiuse in A Suite of Dances, balletto creato da Jerome Robbins in una sorta di collaborazione remota con Mikhail Baryshnikov. Immancabile è stata la presenza di Sergio Bernal, il bailaor di flamenco e bailarín classico, protagonista di Les Étoiles, travolgente nel suo Racheo e raffinato in Rodin, coreografia da lui stesso creata ispirata allo scultore. Étoile a sorpresa nella seconda data è stata Natalia Osipova, in Ashes, assolo creato per lei dal coreografo inglese Jason Kittelberger, suo compagno nella vita. È stata applauditissima da un pubblico milanese che ben ricorda i tempi d’oro di una danzatrice dalla tecnica folgorante e dal carisma travolgente





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