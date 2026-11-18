Il nuovo film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, premiato da Amnesty International a Locarno e Roma, racconta il trauma migratorio di una famiglia irachena e la resilienza di Chaya.

La nuova produzione cinematografica di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, dal titolo Les Lande, offre uno sguardo profondo e poetico sulle conseguenze psicologiche dell'incertezza legale che colpisce i richiedenti asilo in Europa. Il film, che ha debuttato con successo al Festival di Locarno e successive rappresentazioni a Roma dove ha ricevuto il prestigioso premio diritti umani di Amnesty International, esplora la precarietà esistenziale di una famiglia irachena stabilisasi nel sudovest francese.

La famiglia irachena e la decisione amministrativa

La trama segue Chaya, una bambina di undici anni, suo fratello Nour e il loro padre Rafi, che hanno lasciato l'Iraq dopo aver subito il trauma della fuga e cercando di ricostruire una vita nelle Landes. In questa regione del sudovest della Francia, la famiglia ha trovato rifugio, scuola e nuove amicizie, trasformando il paesaggio naturale in un paradiso temporaneo. Tuttavia, la loro permanenza dipende interamente da una decisione amministrativa sul diritto all'asilo. Quando la richiesta viene respinta e la famiglia riceve l'ordine di lasciare il paese, il paesaggio idilliaco si trasforma improvvisamente in un territorio minaccioso e ostile.

Also read Salvatore Adamo torna in TV su Rai 1 con un varietà a Napoli

Sindrome della rassegnazione e trauma psicologico

La reazione di Nour all'annuncio dell'espulsione illustra un fenomeno clinico documentato noto come sindrome della rassegnazione, un disturbo psicologico dissociativo che colpisce frequentemente i figli dei richiedenti asilo. Di fronte al rifiuto della domanda di protezione, il ragazzo sprofonda in un sonno profondo simile a un coma, ritirandosi in uno spazio inaccessibile come meccanismo di difesa del corpo contro una realtà insostenibile. Non si tratta di una fuga volontaria, ma di un collasso fisico e mentale che lo rende incapace di rispondere al mondo circostante.

La prospettiva onirica di Chaya e resistenza poetica

Chaya diventa la protagonista attiva di questa fiaba contemporanea, rifiutandosi di accettare l'inazione del fratello e decidendo di entrare nei suoi sogni per riportarlo indietro. Questa ricerca introduce elementi fantastici nel film, dove ricordi, paure e traumi assumono forme visibili come acqua nera, presagi e oggetti-talismano. I registi francesi, noti per il loro approccio distaccato dal realismo e per il precedente lavoro girato nelle periferie con elementi di fantascienza, utilizzano questa dimensione onirica per dare voce a ciò che non può essere detto, creando una geografia emotiva che contrasta con la concretezza burocratica dell'espulsione.

Advertisement

Il paesaggio delle Landes e critica politica

L'ambiente delle Landes, con i suoi boschi di pini, distese di sabbia e l'oceano, non funge solo da sfondo suggestivo ma diventa un personaggio centrale che accoglie i senza documenti, a differenza degli esseri umani. Il contrasto tra la libertà di migrazione degli animali e delle gru e la restrizione imposta agli uomini costituisce un'immagine politica potente. La fotografia e la musica di Amine Bouhafa accompagnano questa transizione, suggerendo che l'immaginazione può aprire una temporanea via di resistenza alle regole rigide della realtà amministrativa.

Attori e valutazione critica del film

Douae Butarbuch M'Zaouki, al suo primo ruolo cinematografico, interpreta Chaya con una presenza fragile e combattiva, impedendo al racconto di diventare una semplice rappresentazione vittimistica. Sayyid El Alami, nel ruolo di Nour, offre una fisicità malinconica fatta di silenzi, mentre i personaggi secondari legati alla dimensione sociale restano talvolta abbozzati, mostrando una leggera debolezza narrativa rispetto alla forza delle immagini e della performance dei protagonisti principali.