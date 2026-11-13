Letizia: da incidente mortale a medaglia d'oro paralimpica

Storia di Letizia, vittima di un aggancio a 17 anni che le ha causato disabilità. Dopo l'intervento negli USA, conquista tre medaglie agli Europei e mira a Los Angeles 2028.

Letizia, nuotatrice paralimpica delle Fiamme Gialle, ha trasformato un evento traumatico in una straordinaria carriera sportiva internazionale. L'incidente occorsole a 17 anni ha segnato il passaggio da una vita normale a una battaglia costante per la sopravvivenza e l'indipendenza fisica.

La dinamica dell'incidente e la disabilità

La vita di Letizia è cambiò radicalmente in un giorno come tanti, mentre tornava da scuola diretta a una lezione di danza classica. Salendo sull'autobus, è stata agganciata violentemente da dietro e sbattuta sul marciapiede dall'altezza di oltre un metro e mezzo. L'impatto le ha provocato una lesione alle prime due vertebre cervicali, rendendo ogni movimento rischioso per la sua vita.

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Per mesi ha vissuto con la consapevolezza che anche una posizione sbagliata nel sonno o un sobbalzo in auto avrebbero potuto essere fatali. La mancanza di un poggiatesta adeguato durante il colpo le ha salvato la vita, evitando danni cerebrali diretti, ma le ha lasciato una disabilità permanente che ha richiesto un percorso riabilitativo complesso.

L'intervento negli Stati Uniti e il supporto familiare

Il momento cruciale è arrivato nel 2019, quando Letizia si è sottoposta a un intervento chirurgico ad altissimo rischio di mortalità negli Stati Uniti. Nessun medico in Italia era disposto a effettuare tale operazione, spingendo la famiglia a cercare soluzioni all'estero. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'associazione Sulle Ali di un Sogno, fondata dalla madre di Letizia.

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Il supporto emotivo in quel periodo difficile è stato fondamentale. Il fratellino, allora di appena sei anni, ha visitato la sorella in ospedale quasi quotidianamente. Il suo presenza leggera, fatta di risate e di spingere la carrozzina come un gioco, ha avuto il potere di salvare la vita di Letizia giorno dopo giorno, diventando la persona più importante nel suo recupero.

La rinascita nel nuoto e i successi sportivi

Una volta tornata a camminare, Letizia ha ritrovato la passione per il movimento attraverso il nuoto paralimpico. La sua allenatrice ha riconosciuto immediatamente la sua fame di vincere, modellando la sua tecnica sulle capacità residue rimaste. In acqua ha riscoperto la leggerezza perduta, sentendosi come se stesse danzando nuovamente nelle corsie.

Questa rivalità sportiva si è concretizzata recentemente durante gli Europei disputati in Turchia, dove Letizia ha conquistato tre medaglie con i colori delle Fiamme Gialle. Il traguardo più prestigioso è stato l'oro vinto nei 50 metri stile libero, una vittoria inaspettata che ha rappresentato la gioia di aver ritrovato il desiderio di vivere e competere.

Il progetto per Los Angeles 2028 e la gestione sociale

Obiettivo principale di Letizia sono ora i Giochi di Los Angeles 2028, definendoli una seconda rinascita grazie al legame con l'America che le ha permesso di guarire. La sua storia non è solo sportiva, ma anche un percorso di accettazione sociale ancora in corso, che affronta le difficoltà di integrarsi fuori dall'ambiente agonistico.

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Nonostante il successo, Letizia ammette di nascondere spesso l'esoscheletro e la mano artificiale in tasca quando si trova in contesti sociali non sportivi. Rinuncia a nutrire risentimento verso l'aggressore mai identificato, preferendo concentrare le energie sul futuro. Il suo motto, 'tieni il ritmo', guida sia la sua carriera che la sua filosofia di vita, insegnando a non arrendersi mai alle avversità.