Letizia di Spagna: una lezione di stile e sostenibilità all'evento istituzionale

La regina Letizia di Spagna ha catturato l'attenzione durante un importante evento istituzionale svoltosi in uno scenario suggestivo affacciato sull'oceano. La sovrana spagnola ha dato una nuova lezione di stile e sostenibilità, indossando un capo da 700 euro già sfoggiato nel 2023 durante la Festa Nazionale. La figlia diciannovenne ed erede al trono ha catalizzato gli sguardi indossando l'uniforme ufficiale, segnando una tappa dall'alto valore simbolico nel suo percorso di preparazione come futura guida delle forze armate del Paese.

La regina Letizia di Spagna ha catturato l'attenzione durante un importante evento istituzionale svoltosi in uno scenario suggestivo affacciato sull'oceano. La sovrana spagnola ha dato una nuova lezione di stile e sostenibilità , indossando un capo da 700 euro già sfoggiato nel 2023 durante la Festa Nazionale.

Il modello in seta, caratterizzato da maniche lunghe e un elegante scollo a V, è stato leggermente modificato rispetto alla prima uscita. La regina ha completato l'outfit con accessori in tinta e ha optato per un paio di scarpe comode, dettata anche dai ben noti problemi cronici ai piedi che colpiscono la sovrana.

La figlia diciannovenne ed erede al trono ha catalizzato gli sguardi indossando l'uniforme ufficiale, segnando una tappa dall'alto valore simbolico nel suo percorso di preparazione come futura guida delle forze armate del Paese. Un'immagine di grande impatto e rigore che testimonia un ruolo pubblico sempre più centrale e consapevole all'interno della monarchia spagnola





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