Lettera di Zelenskyj a Putin: la Russia continua a bombardare le città ucraine mentre Kiev e i partner europei cercano di negoziare

La lettera di Zelenskyj a Putin, pubblicata sul suo sito personale, è una risposta poco diplomatica e a tratti personale al leader russo. Il presidente ucraino chiede un incontro e auspica il coinvolgimento degli europei nella ricerca di una soluzione alla guerra.

La lettera di Zelenskyj a Putin sottolinea le difficoltà di Mosca. Kiev e i partner europei vogliono negoziare, ma la Russia continua a bombardare le città ucraine.

La sera del 4 giugno il presidente ucraino ha pubblicato sul suo sito personale una lettera al leader russo Vladimir Putin: diretta, poco diplomatica e a tratti piuttosto personale. Ecco i punti salienti: ‘Hai passato quasi metà dei tuoi ventisei anni di potere a fare la guerra all’Ucraina. L’Ucraina propone di mettere fine a questa guerra. E chiede un incontro’.

Negli ultimi anni le occasioni in cui Volodymyr Zelenskyj si è rivolto al leader russo sono state rarissime: del resto, vista la distanza siderale tra le pretese massimaliste russe e le scarse concessioni che l’Ucraina è disposta a fare, i due hanno ben poco dirsi. Oggi, però, il leader ucraino ha deciso di mandare un segnale chiaro: il vento è cambiato, ‘basta con la guerra’.

Poco meno di un mese prima era stato Putin a immaginare la possibilità di una pace rapida. La guerra ‘volge al termine’, aveva detto il 9 maggio a Mosca, anche se solo un’interpretazione molto ottimista poteva leggere in quell’esternazione una vera offerta di negoziato, tanto più che, nello stesso momento, Putin non solo aveva proposto il coinvolgimento dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder (considerato vicino al Cremlino) come negoziatore europeo, ma aveva anche affermato che ad avvicinare la fine del conflitto era proprio la situazione al fronte, favorevole a Mosca.

Le dichiarazioni rilasciate più tardi, il 29 maggio, sono state dello stesso tenore: la pace – secondo il presidente russo – è imminente perché ‘le nostre truppe stanno avanzando su tutti i fronti’. Tuttavia, questo scambio tra i due leader sembra qualcosa di più di un semplice rimpallo di messaggi propagandistici. E difatti anche il governo tedesco, d’accordo con Francia e Regno Unito, si sta preparando a negoziare.

Considerato che durante il vertice informale che si è tenuto a Cipro alla fine di aprile l’Unione europea non è riuscita a esprimere un negoziatore che la rappresentasse, i principali sostenitori dell’Ucraina stanno procedendo autonomamente, sempre facendo attenzione a consultare le autorità di Kiev. Il 7 giugno Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, leader di Francia, Germania e Regno Unito, hanno incontrato Zelenskyj a Londra.

D’altra parte, nella lettera a Putin lo stesso presidente ucraino aveva auspicato il coinvolgimento degli europei: ‘dato che Kiev ha bisogno di garanzie di sicurezza, e che anche tu le cerchi per te stesso, sarebbe logico coinvolgere coloro che possono svolgere un autentico ruolo di garante’. Gli osservatori hanno spesso fatto notare che per avviare un negoziato di pace mancano dei presupposti solidi sotto il profilo militare.

Fino a qualche tempo fa, infatti, per Mosca continuare a fare la guerra significava lasciarsi aperta la possibilità di ottenere maggiori concessioni; l’Ucraina, dal canto suo, non poteva permettersi colloqui di pace mentre i russi continuavano ad avanzare. Ma nell’ultimo periodo le condizioni sul campo sono cambiate: nei primi tre mesi del 2026 la Russia ha significativamente rallentato il ritmo dell’avanzata, e a maggio (il mese in cui negli ultimi due anni si era registrato un forte aumento delle conquiste territoriali del Cremlino) praticamente non ha occupato nuovi territori; anzi, l’Ucraina è riuscita perfino a collezionare qualche piccolo successo offensivo.

La tattica di Mosca di penetrare il muro di droni ucraini con piccoli gruppi di soldati ha perso efficacia a causa degli attacchi alla logistica russa. E, al ritmo di trentamila soldati uccisi o feriti al mese, per Putin è sempre più difficile reperire nuove reclute per rimpiazzare le perdite. Per gli aggressori la situazione sta peggiorando non solo al fronte.

I droni ucraini riescono a colpire con maggiore frequenza i territori controllati da Mosca anche a più di cento chilometri di distanza dal fronte, interrompendo le vie di approvvigionamento, considerate per anni relativamente sicure. Questo sta determinando carenze di carburante in Crimea e rischi per i rifornimenti destinati ai soldati russi sul fronte ucraino meridionale. In quella zona, al contrario che in Donbass, l’avanzata russa si è del tutto interrotta.

I bersagli sono terminal petroliferi, raffinerie, fabbriche di esplosivi e di microchip. Dall’inizio del 2026 ai primi giorni di maggio ci sono stati 66 attacchi di questo tipo. (colpi a medio raggio). L’Ucraina sta anche intensificando gli attacchi all’interno del territorio russo





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