Lettera nascosta tra gli oggetti: nuova pista nel caso della famiglia scompiuta

Il ritrovamento di una lettera nel caso della famiglia Bohonar vicina alla sparizione, potrebbe essere una svolta importante nelle indagini. Dal contenuto emergerebbero forte dolore e disagio, che potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire le ultime ore prima della sparizione.

Una lettera nascosta tra gli oggetti lasciati in casa prima della sparizione: è il nuovo elemento emerso nel caso di Sonia Bottacchiari , la donna di 49 anni sparita lo scorso 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti e a quattro cani.

Il messaggio è stato trovato dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava nell'abitazione del padre della donna. Il giornalista era nella casa insieme all'uomo e alla troupe televisiva quando, durante alcune riprese, si è imbattuto nella lettera, apparentemente scritta da Sonia Bottacchiari poco prima di allontanarsi. Il contenuto del testo, di cui sono stati subito informati i carabinieri, racconta una situazione di forte sofferenza personale.

Dalle parole emergerebbero disagio, fragilità emotiva e un profondo stato di inquietudine che potrebbe aiutare gli investigatori a ricostruire le ore precedenti alla sparizione. La donna è scomparsa senza lasciare tracce insieme ai figli e ai quattro cani ormai da settimane. Il ritrovamento della lettera potrebbe rappresentare un elemento importante nelle indagini sulla misteriosa scomparsa della famiglia





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