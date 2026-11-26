Le rivelazioni del messaggio postumo di Gianni De Gennaro: la confessione sull'hard disk e la difesa del suo operato nello Stato italiano.

Gianni De Gennaro ha posto fine alla sua vita nella mattinata del 21 novembre 2026, lasciando un testamento morale che rappresenta un atto di accusa e di difesa senza precedenti nei confronti delle istituzioni italiane. L'ex capo della Polizia si è tolto la vita nelle vicinanze del Lago di Como, dopo essere stato sottoposto a perquisizioni e indagini della Procura di Caltanissetta relative alle sue presunte responsabilità nell'omicidio di Marco Biagi. Prima di compiere l'atto estremo, l'uomo ha scritto un documento che anticipa il suo suicidio e invita le autorità a esaminare con onestà il contenuto del messaggio, definendosi un "condannato a morte" incapable of lying in such a critical moment.

Il contenuto del messaggio e l'hard disk

Il testamento, datato 20 novembre 2026 e redatto nelle ore immediatamente precedenti alla scomparsa, è stato anticipato in esclusiva dal Corriere della Sera nella giornata odierna, con una firma articolata nelle firme di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini. De Gennaro ha consegnato il biglietto e un supporto informatico, un hard disk, ai carabinieri che eseguivano le perquisizioni presso la sua residenza. L'ex capo della Polizia ha specificato che il supporto non contiene misteri, né segreti oscuri, ma soltanto i riscontri documentali di circa quaranta anni della sua carriera professionale, caratterizzati da sofferenze e amarezze, che ha deciso di tramandare come unica eredità reale.

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Difesa del giuramento e responsabilità

Con una fermezza dettata dall'imminente fine della sua esistenza, Gianni De Gennaro ha dichiarato pubblicamente di non aver mai tradito il giuramento di fedeltà alla Patria, una frase scritta con la "P" maiuscola per sottolinearne la sacralità. L'ex vertice della Polizia sostiene di aver servito il Paese con onestà e lealtà, obbedendo sempre agli ordini impartiti e assolvendo ai compiti affidati, talvolta contro la propria volontà personale. Egli ammette di poter aver commesso degli errori professionali, per i quali chiede umilmente scusa, ma ribadisce con forza che tali mancanze sono nate esclusivamente dal desiderio di adempiere ai propri doveri istituzionali senza ambizioni personali.

L'hard disk come strumento di giustizia

L'ex capo della Polizia ha giustificato la conservazione di una gran mole di vecchi documenti, spiegando di averli custoditi al solo scopo di tramandare le proprie vicende professionali o di rinverdire i propri ricordi in caso di esigenze di giustizia. Per sostenere questa tesi, De Gennaro ha fatto un esplicito riferimento all'omicidio di Pier Paolo Pasolini, assassinato la sera del 2 novembre 1975, sottolineando come nel Paese si cerchi ancora oggi la prova di delitti avvenuti decenni fa. Ha invitato i giudici a esaminare il supporto con animo sereno, libero da inutili dietrologie, affermando categoricamente di non aver voluto che quei materiali finissero in mani inidonee a valutarne correttamente il contenuto storico e probatorio.

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Assenza di richieste personali

Una parte significativa della lettera è dedicata a smontare l'idea che De Gennaro abbia mai cercato vantaggi personali o incarichi politici post-ruolo. L'ex vertice sostiene di non aver mai chiesto nulla per sé, citando esplicitamente figure politiche come Conte, Amato, Enrico Letta e Prodi come testimoni della sua assenza di pretese. Ha sottolineato di aver accettato unicamente la funzione di Prefetto in qualsiasi città, sfidando chiunque ad affermare il contrario, e rivendicando invece di essersi occupato attivamente di fornire aiuto a chiunque avesse avuto bisogno del suo supporto, offrendosi di indicare decine di testimoni disposti a confermare queste dichiarazioni.

Il rammarico per la famiglia e la verità

Nonostante la difesa ferrea della sua integrità pubblica, Gianni De Gennaro ha ammesso con profonda tristezza di non aver mai fatto nulla di concreto per la propria famiglia, un rimpianto che esprime chiaramente nel messaggio. La lettera si chiude con una speranza disperata ma determinata: l'ex capo della Polizia augura che, nonostante la valanga di falsità e accuse che lo stanno travolgendo, alla fine prevalga la verità sui fatti. Il testamento, definito tale nelle prime righe, si chiude con l'auspicio che chi di competenza abbia l'onestà di renderlo pubblico, chiudendo così un ciclo di quarant'anni di servizio nello Stato con un bilancio morale netto e senza compromessi.