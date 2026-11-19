Scoperta l'ultima lettera delle celebri gemelle Kessler che giustifica la scelta della morte assistita perduto di qualità di vita in Italia.

Le celebri gemelle Kessler, icone del varietà italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, hanno lasciato un testamento scritto che chiarisce i motivi della loro scelta finale. In un'ultima lettera indirizzata agli amici più stretti, le bionde artiste tedesche hanno giustificato il ricorso alla morte assistita, evidenziando come le gravi limitazioni imposte dalle condizioni di salute avessero drasticamente ridotto il loro livello di esistenza.

Il documento, recentemente pubblicato sul quotidiano tedesco, rivela un tono di profonda tristezza riguardo alla decisione presa. Le sorelle ammettono esplicitamente di dispiacersi per la strada intrapresa, ma sottolineano che la mancanza di qualità di vita non lasciava loro alternative valide per affrontare gli ultimi momenti dell'esistenza.

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Il contesto storico e il successo televisivo

Le sorelle Kessler hanno conquistato una popolarità straordinaria nei programmi televisivi della Rai in bianco e nero, grazie a un mix unico di talenti. Oltre a essere ottime cantanti, erano infatti ballerine e attrici di grande carisma, capaci di dominare gli schermi con la loro presenza scenica e il fisico slanciato, diventando veri e propri fenomeni di costume.

Le loro performance hanno segnato indelebilmente l'immaginario collettivo italiano, in particolare per le gambe lunghe e affusolate che sono entrate stabilmente nella storia della televisione. Hanno intrattenuto il pubblico cantando e ballando negli show del sabato sera, stravolgendo le convenzioni dell'epoca con un'energia e una modernità senza precedenti.

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Le hit musicali e i programmi storici

Il repertorio delle gemelle Kessler include brani divenuti veri e propri tormentoni, come Da-da-un-pa, nota anche con la variante fonetica dadaumpa, e Pollo e champagne. Questi successi sono stati accompagnati da altre hit come La notte è piccola, che hanno reso le sorelle Kessler un punto di riferimento imprescindibile per gli ascoltatori dell'epoca.

Hanno partecipato attivamente a programmi televisivi di altissimo profilo come Giardino d'inverno, Studio Uno e Canzonissima. La loro presenza in queste trasmissioni ha contribuito a definire l'identità di un'era televisiva che vedeva nelle performance spettacolari il motore principale del successo d'ascolto.

Patrimonio e dettagli della decisione finale

La vita delle gemelle Kessler è stata caratterizzata da un notevole successo professionale che si è tradotto in un solido patrimonio economico. La villa speculare con il doppio di tutto, eccetto una cosa, testimonia il loro stile di vita, mentre il patrimonio stimato in 15 milioni di euro conferma che hanno guadagnato bene durante la loro carriera.

La scelta della morte assistita non è stata improvvisa, ma è stata preceduta da una lunga fase di valutazione. La società contattata un anno fa ha svolto accurati test e verifiche preliminari, assicurandosi che ogni procedura fosse svolta nel rispetto delle normative vigenti. La cifra pagata per il suicidio assistito rimane un dettaglio tecnico della procedura, ma il focus resta sulla loro volontà di controllare la propria fine.