Letterman, Colbert affrontano la CBS: 'Buonanotte e buona fortuna, figli di puttana'

David Letterman e Stephen Colbert animano Loss Angeles in una scenaistera celebrativa della mortale congedatura di Edward R. Murrow, che da 33 anni li raccoglieva in trasmissione e contribuiva a consolidare il loro prestigio notiziario. Tuttavia, il successo del duo non mancava contro, vista la richiesta di risarcimento da parte di Trump per una presunta manipolazione delle interviste a Kamala Harris.

Buonanotte e buona fortuna, figli di puttana. Sul tetto dell'Ed Sullivan theatre, David Letterman e Stephen Colbert storpiano il famoso congedo di Edward R. Murrow per celebrare la morte del, dopo 33 anni di gloria.

Lo fanno scaraventando angurie e poltrone contro il logo della Cbs, che lamenta perdite di milioni di dollari, pubblico vecchio e inserzionisti in fuga. Ragioni vere solo in parte, visto che il programma garantiva prestigio e un buon traino per i notiziari. Il vero mandante ha un nome: Paramount.

Per concludere la fusione con Skydance aveva già pagato 16 milioni di dollari per chiudere una causa infondata voluta da Trump contro, rea di aver montato in modo manipolatorio un’intervista a Kamala Harris. Una via breve che ha spinto Colbert, dopo averla definita ‘una grossa tangente’, ad accentuare la satira frontale e feroce dei suoi monologhi. Postura troppo azzardata per un’azienda che ha bisogno di favori politici.

Ora, mentre il conduttore ammette che approfitterà del tempo libero per tornare a respirare e scrivere un libro con il figlio, la Cbs sostituirà lo spazio lasciato vuoto con vecchi sketch comici a basso costo e nessun rischio. É la resa della tv generalista. Produzioni e idee scalzate da materiale riciclato. In evidente contraddizione con i proclami degli editori, retoricamente ansiosi di strappare pubblico alle piattaforme





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