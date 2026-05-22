Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Letterman, Colbert affrontano la CBS: 'Buonanotte e buona fortuna, figli di puttana'

Entertainment News

Letterman, Colbert affrontano la CBS: 'Buonanotte e buona fortuna, figli di puttana'
LettermanColbertCBS
📆5/22/2026 5:19 AM
📰Internazionale
59 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 74%

David Letterman e Stephen Colbert animano Loss Angeles in una scenaistera celebrativa della mortale congedatura di Edward R. Murrow, che da 33 anni li raccoglieva in trasmissione e contribuiva a consolidare il loro prestigio notiziario. Tuttavia, il successo del duo non mancava contro, vista la richiesta di risarcimento da parte di Trump per una presunta manipolazione delle interviste a Kamala Harris.

Buonanotte e buona fortuna, figli di puttana. Sul tetto dell'Ed Sullivan theatre, David Letterman e Stephen Colbert storpiano il famoso congedo di Edward R. Murrow per celebrare la morte del, dopo 33 anni di gloria.

Lo fanno scaraventando angurie e poltrone contro il logo della Cbs, che lamenta perdite di milioni di dollari, pubblico vecchio e inserzionisti in fuga. Ragioni vere solo in parte, visto che il programma garantiva prestigio e un buon traino per i notiziari. Il vero mandante ha un nome: Paramount.

Per concludere la fusione con Skydance aveva già pagato 16 milioni di dollari per chiudere una causa infondata voluta da Trump contro, rea di aver montato in modo manipolatorio un’intervista a Kamala Harris. Una via breve che ha spinto Colbert, dopo averla definita ‘una grossa tangente’, ad accentuare la satira frontale e feroce dei suoi monologhi. Postura troppo azzardata per un’azienda che ha bisogno di favori politici.

Ora, mentre il conduttore ammette che approfitterà del tempo libero per tornare a respirare e scrivere un libro con il figlio, la Cbs sostituirà lo spazio lasciato vuoto con vecchi sketch comici a basso costo e nessun rischio. É la resa della tv generalista. Produzioni e idee scalzate da materiale riciclato. In evidente contraddizione con i proclami degli editori, retoricamente ansiosi di strappare pubblico alle piattaforme

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internazionale /  🏆 10. in İT

Letterman Colbert CBS Whatsapp Trump Satire Prestigio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incriminato negli Usa l’ex presidente di Cuba Raul CastroIncriminato negli Usa l’ex presidente di Cuba Raul CastroFox e Cbs: da un gran giurì della Florida. «Per abbattimento di 2 aerei civili nel 1996»
Read more »

No a vino e c'è un cibo 'vietato', le due regole di GarattiniNo a vino e c'è un cibo 'vietato', le due regole di GarattiniLa 'ricetta' del professore a La volta buona, perché bisogna ridurre la carne rossa
Read more »

Vis Casilina calcio under 16, mister Barile: “Una buona base per la futura Under 17”Vis Casilina calcio under 16, mister Barile: “Una buona base per la futura Under 17”“Li ho presi al penultimo posto e alla fine siamo riusciti a salvarci con quattro giornate d’anticipo'
Read more »

Galleria Borghese e non solo, storie di buona ideazione urbanisticaGalleria Borghese e non solo, storie di buona ideazione urbanisticaQuando destra, sinistra e Italia Nostra si trovano d’accordo, il risultato è il puro immobilismo per la città
Read more »



Render Time: 2026-05-22 08:18:39