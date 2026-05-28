Lettonia: Andris Kulbergs nuovo Primo Ministro

Il Parlamento lettone ha approvato giovedì la formazione di un nuovo governo, nominando il legislatore di opposizione di centro-destra Andris Kulbergs primo ministro in vista delle elezioni di ottobre. La sicurezza è stata indicata come priorità dal nuovo governo, che si concentrerà anche sull'economia e sull'energia. Kulbergs ha dichiarato che la performance del governo sarà valutata dalle elezioni di ottobre. Il nuovo governo si è impegnato a continuare il sostegno all'Ucraina e a implementare misure per indebolire e isolare la Russia.

Il Parlamento lettone ha approvato giovedì la formazione di un nuovo governo, nominando il legislatore di opposizione di centro-destra Andris Kulbergs primo ministro in vista delle elezioni di ottobre.

La sicurezza è stata indicata come priorità dal nuovo governo, che si concentrerà anche sull'economia e sull'energia. Kulbergs ha dichiarato che la performance del governo sarà valutata dalle elezioni di ottobre. Il nuovo governo si è impegnato a continuare il sostegno all'Ucraina e a implementare misure per indebolire e isolare la Russia. Il governo ha mantenuto Baiba Braze come ministro degli Esteri, mentre Maris Kucinskis è diventato ministro delle Finanze e il colonnello Raivis Melnis ministro della Difesa.

Il Partito dei Progressisti è stato lasciato fuori dal nuovo governo, inclinando il governo ulteriormente a destra. I Paesi baltici rimangono fermi nel loro sostegno all'Ucraina nella guerra con la Russia, e le elezioni di ottobre in Lettonia dovrebbero solo rafforzare l'impegno di Riga





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lettonia Andris Kulbergs Primo Ministro Sicurezza Elezioni Ucraina Russia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Russia denuncia Estonia, Lettonia e Lituania all'Aia per discriminazioneMosca annuncia ricorso alla Corte internazionale di Giustizia contro i tre paesi baltici, accusati di politiche discriminatorie verso le minoranze russofone. La mossa avviene in un clima di tensione, con incursioni di droni e timori di un conflitto diretto.

Read more »

Droni militari ucraini invadono lo spazio aereo di Finlandia, Estonia, Lettonia e LituaniaUna serie di incursioni di droni operati dall'Ucraina, deviati da presunte attività di guerra elettronica russa, ha coinvolto l'estero di Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania tra marzo e maggio 2026. Gli incidenti, che includono impatti su infrastrutture energetiche, avvertimenti di emergenza, la sospensione del traffico aereo e persino il rovesciamento di governi, stanno alimentando le preoccupazioni che il conflitto ucraino si stia estendendo ai confini settentrionali della NATO con la Russia. Le autorità locali e la NATO stanno rafforzando le difese aeree mentre i cittadini vengono invitati a rifugiarsi in caso di ulteriori minacce.

Read more »

Lettonia potenzia difese anti-drone ai confini con Russia e BielorussiaIn risposta a droni ucraini deviati, la Lettonia schiera squadre di intercettazione con droni killer lungo il confine orientale, mentre la NATO testa nuove tecnologie.

Read more »

Lettonia: parlamento approva nuovo governo di centrodestra con Kulbergs premierIl parlamento lettone ha approvato giovedì il nuovo governo guidato da Andris Kulbergs, leader di centrodestra, dopo le incursioni di droni che hanno fatto cadere la precedente coalizione. La sicurezza, l'economia e l'energia sono le priorità, con un impegno a sostenere l'Ucraina e isolare la Russia.

Read more »