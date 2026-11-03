Le forze armate lettoni confermano l'ingresso di droni russi e ucraini nel territorio nazionale. La tensione esacerba i legami con la NATO e influisce sulla stabilità governativa regionale.

Le forze armate della Lettonia hanno dichiarato martedì che uno dei due droni entrati illegalmente nel suo spazio aereo nei giorni scorsi era di origine russa, mentre l'altro era di origine ucraina. Questa doppia violazione ha acuito le preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulla capacità di controllo dei confini est-orientali dell'Unione Europea.

Dettaglio delle Violazioni Aeree

Il drone avvistato domenica era identificato come un modello russo di tipo Geran, sebbene non fosse ancora chiaro se fosse armato o meno. Questo velivolo ha successivamente attraversato di nuovo il confine russo senza provocare impatti a terra.

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Il drone del lunedì, invece, è risultato essere probabilmente ucraino. Ha subito uno schianto sul territorio lettone, ma al momento dell'annuncio militare non era stato ancora recuperato. L'esercito ha confermato che il mezzo era caduto all'interno dei confini nazionali, richiedendo ulteriori indagini tecniche.

Allerta NATO e Reazioni Diplomatiche

Le autorità lettoni hanno emesso avvisi di sicurezza sia la domenica che il lunedì, invitando i residenti nelle zone prossime ai confini con la Bielorussia e la Russia a mettersi al riparo. La NATO ha risposto attivando i propri caccia per il pattugliamento aereo in risposta alla minaccia percepita.

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I droni militari, per lo più originari dell'Ucraina, hanno continuato a invadere lo spazio aereo di Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania. Questi incidenti ricorrenti sollevano timori diffusi che il conflitto in Ucraina si stia effettivamente estendendo nei territori dei paesi della NATO che confinano con la Russia e con la sua alleata, la Bielorussia.

Impatto Geopolitico e Instabilità Interna

La situazione ha conseguenze concrete anche all'interno della politica lettone. Mentre l'Ucraina lancia attacchi contro i porti russi sul Mar Baltico dedicati al trasporto di petrolio, diversi dei suoi droni hanno mancato i bersagli previsti. Questo errore ha provocato avvertimenti di sicurezza nei paesi confinanti.

Nel caso specifico della Lettonia, questa crescente instabilità ha contribuito alla caduta del governo all'inizio dell'anno corrente. Mosca ha accusato Kiev di utilizzare lo spazio aereo della NATO come copertura per condurre attacchi militari, una pratica considerata illegale dal diritto internazionale.

Kiev, dal canto suo, ha respinto le accuse, sostenendo che alcuni dei suoi droni siano stati deviati dalla loro rotta originale a causa delle interferenze elettroniche russe. Questa disinformazione o jamming sarebbe la causa principale degli incidenti nei paesi vicini.

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Posizione Strategica della NATO

I paesi della NATO attribuiscono generalmente la responsabilità di questi incidenti alla Russia. Le alleanze occidentali sostengono che sia stata la Russia a scatenare il conflitto invadendo il suo vicino quasi cinque anni fa, creando le condizioni per queste violazioni continue.

La vicenda conferma la delicatezza della linea di difesa orientale dell'Alleanza Atlantica. La capacità di distinguere tra droni amici e nemici rimane una sfida operativa cruciale per le forze aeree lettoni e per i partner NATO impegnati nel monitoraggio dello spazio aereo baltico.