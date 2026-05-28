Lettonia: parlamento approva nuovo governo di centrodestra con Kulbergs premier

Il parlamento lettone ha approvato giovedì il nuovo governo guidato da Andris Kulbergs, leader di centrodestra, dopo le incursioni di droni che hanno fatto cadere la precedente coalizione. La sicurezza, l'economia e l'energia sono le priorità, con un impegno a sostenere l'Ucraina e isolare la Russia.

Il parlamento lettone ha approvato la formazione di un nuovo governo di centrodestra, nominando Andris Kulbergs come primo ministro in vista delle elezioni generali del 3 ottobre.

La decisione arriva dopo le recenti incursioni di droni che hanno provocato la caduta della precedente coalizione di governo. Kulbergs, esponente dell'opposizione, guiderà una coalizione composta da quattro partiti: la sua Lista Unita, la Nuova Unità dell'ex primo ministro Evika Silina, l'Alleanza Nazionale e l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori. Nella Saeima, 66 deputati su 96 hanno votato a favore del nuovo esecutivo.

Durante il suo discorso prima del voto, Kulbergs ha sottolineato che la sicurezza, in particolare quella delle frontiere, l'economia e l'energia sono le priorità principali del suo governo. Ha dichiarato: 'La gente ci dirà molto rapidamente se abbiamo fatto bene o male. Le elezioni del 3 ottobre saranno il verdetto su questo governo'.

Il nuovo premier ha inoltre promesso di continuare il sostegno all'Ucraina e di attuare misure per indebolire e isolare la Russia, come concordato in una dichiarazione congiunta dei quattro partiti. La formazione del nuovo governo segna un momento cruciale per la Lettonia, che si prepara a un importante appuntamento elettorale. La coalizione di centrodestra dovrà affrontare sfide significative, tra cui la gestione della sicurezza nazionale in un contesto regionale teso, il rilancio economico e la transizione energetica.

Il precedente governo era caduto a seguito di controversie legate a incursioni di droni, evidenziando la fragilità politica del paese baltico. Con l'approvazione del nuovo esecutivo, la Lettonia cerca stabilità per affrontare le prossime elezioni e le pressioni esterne





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