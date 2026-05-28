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Lettonia: parlamento approva nuovo governo di centrodestra con Kulbergs premier

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Lettonia: parlamento approva nuovo governo di centrodestra con Kulbergs premier
LettoniaKulbergsGoverno
📆5/28/2026 2:36 PM
📰Internazionale
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Il parlamento lettone ha approvato giovedì il nuovo governo guidato da Andris Kulbergs, leader di centrodestra, dopo le incursioni di droni che hanno fatto cadere la precedente coalizione. La sicurezza, l'economia e l'energia sono le priorità, con un impegno a sostenere l'Ucraina e isolare la Russia.

Il parlamento lettone ha approvato la formazione di un nuovo governo di centrodestra, nominando Andris Kulbergs come primo ministro in vista delle elezioni generali del 3 ottobre.

La decisione arriva dopo le recenti incursioni di droni che hanno provocato la caduta della precedente coalizione di governo. Kulbergs, esponente dell'opposizione, guiderà una coalizione composta da quattro partiti: la sua Lista Unita, la Nuova Unità dell'ex primo ministro Evika Silina, l'Alleanza Nazionale e l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori. Nella Saeima, 66 deputati su 96 hanno votato a favore del nuovo esecutivo.

Durante il suo discorso prima del voto, Kulbergs ha sottolineato che la sicurezza, in particolare quella delle frontiere, l'economia e l'energia sono le priorità principali del suo governo. Ha dichiarato: 'La gente ci dirà molto rapidamente se abbiamo fatto bene o male. Le elezioni del 3 ottobre saranno il verdetto su questo governo'.

Il nuovo premier ha inoltre promesso di continuare il sostegno all'Ucraina e di attuare misure per indebolire e isolare la Russia, come concordato in una dichiarazione congiunta dei quattro partiti. La formazione del nuovo governo segna un momento cruciale per la Lettonia, che si prepara a un importante appuntamento elettorale. La coalizione di centrodestra dovrà affrontare sfide significative, tra cui la gestione della sicurezza nazionale in un contesto regionale teso, il rilancio economico e la transizione energetica.

Il precedente governo era caduto a seguito di controversie legate a incursioni di droni, evidenziando la fragilità politica del paese baltico. Con l'approvazione del nuovo esecutivo, la Lettonia cerca stabilità per affrontare le prossime elezioni e le pressioni esterne

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Lettonia Kulbergs Governo Centrodestra Ucraina

 

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