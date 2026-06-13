Leudo Racconta: la Regione Liguria diffonde i risultati dei progetti Interreg Italia-Francia Marittimo

La Regione Liguria ha organizzato un evento itinerante chiamato 'Leudo Racconta' per diffondere i risultati dei progetti del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. L'evento, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr), si è svolto in dieci tappe tra Liguria, Toscana e Corsica, toccando luoghi con aree marine protette, parchi nazionali e riserve naturali. L'obiettivo era quello di creare occasioni di incontro, confronto e cooperazione per favorire la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

La Regione Liguria ha organizzato un evento itinerante chiamato ' Leudo Racconta ' per diffondere i risultati dei progetti del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo . L'evento, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr), si è svolto in dieci tappe tra Liguria, Toscana e Corsica, toccando luoghi con aree marine protette, parchi nazionali e riserve naturali.

L'obiettivo era quello di creare occasioni di incontro, confronto e cooperazione per favorire la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. La navigazione lenta con la barca Zigoela rappresentava la cultura storica del Mar Ligure e il viaggio diventava il modo per trasportare idee e incontrare persone. Ogni tappa era un racconto fatto di parole e momenti, un racconto creato dall'aver vissuto intensamente il rapporto con il mare, con il paesaggio e con la gente.

L'evento voleva rinnovare e ricostruire il ruolo della navigazione come occasione di scambio e di condivisione di nuove idee, come accadeva una volta con i marinai che raccontavano di ciò che avevano visto. Le idee si muovevano di porto in porto, raccontando come le sfide per costruire il futuro siano un impegno collettivo che non deve tener conto di confini ma guardare oltre l'orizzonte, attribuendo un significato rilevante alle politiche europee





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