Leva Civica Senior e Voice Italia: valorizzare il capitale intellettuale degli over 60

La Leva Civica Senior e la startup Voice Italia promuovono l'inclusione degli over 60. Dati Inps mostrano un quadruplicamento dei pensionati lavoratori dal 2019 al 2023.

La crescente attenzione verso il ruolo sociale ed economico degli anziani si manifesta attraverso iniziative concrete che cercano di colmare il divario tra età anagrafica e capacità operative. Da una parte vi sono i pensionati che rifiutano di sentirsi emarginati dalla vita sociale, dall'altra c'è una società che ha un disperato bisogno delle loro competenze acquisite negli anni. Per rispondere a queste due esigenze complementari, stanno nascendo nuovi progetti innovativi che trasformano la fase post-lavorativa in un'opportunità di crescita.

La Leva Civica Senior: competenze al servizio della comunità

Con il raggiungimento dell'età della pensione, si viene spesso gradualmente spinti ai margini della società, come se il congedo dal lavoro abituale dovesse implicare automaticamente il ritiro da ogni scena pubblica o professionale. Eppure, proprio nel momento in cui il ritmo frenetico del lavoro si interrompe, oggi sta accadendo qualcosa di sottilmente ma radicalmente eversivo rispetto alle consuetudini. Nasce così la Leva Civica Senior, un'iniziativa che mira a reintegrare gli esperti nel tessuto comunitario.

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Si tratta, al momento, di un esperimento timidissimo per quanto riguarda le cifre, ma con un'intenzione radicalmente innovativa. Chi viene selezionato per questo ruolo, per un numero inizialmente prevedibilmente esiguo a causa delle risorse economiche stanziate, metterà al servizio delle comunità le proprie competenze. I partecipanti si impegnano inoltre a seguire corsi di formazione specifici. I progetti previsti durano da otto a dodici mesi.

Le attività coinvolgono il presidio di musei e gallerie, la tutela dei parchi urbani, la partecipazione a progetti di protezione civile e iniziative assistenziali. L'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani condivide la medesima urgenza: riallacciare i fili tra le generazioni. L'obiettivo è dire a voce alta che l'identità di chi ha lavorato non scade con il pensionamento.

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Il sapere e le competenze accumulate meritano, all'opposto, di trovare un nuovo approdo. Questo approccio risponde anche a desideri espressi in numerose regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. I dati indicano che la trasmissione di competenze e lo stimolo a fare emergere idee diverse sono tra le attività che le persone tra i sessanta e i settantacinque anni desiderano svolgere maggiormente in futuro.

Il boom dei pensionati lavoratori e la startup Voice Italia

Il fenomeno dell'invecchiamento attivo è supportato da dati significativi. Stando all'Inps, negli ultimi anni il numero dei pensionati lavoratori è quadruplicato. La cifra è passata dai circa quarantamila del 2019 ai quasi centosessantamila del 2023. È il segnale di un fenomeno complesso e articolato da leggere, ma che indica come si viva più a lungo e si stia meglio per un periodo più esteso.

Il bisogno o la scelta di restare operativi è sempre di più la naturale conseguenza di un tempo di vita che sta cambiando forme e misure. Si sta trasformando in una nuova e dinamica fase dell'esistenza, ancora tutta da progettare. Se si considerano i vent'anni centrali di questa nuova longevità, al momento pochissime istituzioni ci stanno pensando e pochissime le stanno progettando attivamente.

In questo scenario, non bastano più i sessantasette anni per la pensione: tra un anno il requisito ricomincerà a salire. Diventa quindi necessario che le persone si sentano parte della società il più a lungo possibile, soprattutto se vivranno e staranno bene. La struttura che promuove un'idea di longevità avanzata, traducendola in innovazione, benessere e crescita sociale, è Nica.

Proprio Nica e la Fondazione Ravasi Garzanti, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Amplifon, hanno dato vita alla startup Voice Italia. Questo progetto nasce dalla metodologia del network Voice, sboccato nel Regno Unito per usare l'esperienza e la competenza delle persone come leva del cambiamento. Voice sta per Valuing Our Intellectual Capital & Experience, ovvero valorizzare il nostro capitale intellettuale ed esperienziale.

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Visione strategica: trasformare la longevità in vantaggio

Il modello punta a generare visioni, progetti e servizi innovativi che hanno come chiave la longevità. Mette al tavolo istituzioni, fondazioni, enti di ricerca insieme a cittadine e cittadini, con particolare attenzione alla diversità dei contributi. Nel Regno Unito, questo approccio è già referente di realtà importanti come l'Imperial College e l'Università di Edimburgo.

Gli obiettivi sono chiari: chi è stato un architetto o un ingegnere non smette di esserlo quando compie settant'anni. È che continuiamo a non coglierlo nella realtà quotidiana. Guardiamo a modelli ipotetici, ma non osserviamo la verità dei fatti. La realtà è che, se siamo un Paese di anziani, non dobbiamo vergognarcene: dobbiamo imparare a trarne vantaggio.

Attraverso i workshop, Voice Italia ingaggia gli anziani nelle discussioni che riguardano l'innovazione, le startup, i dispositivi tecnologici, ovvero tutto ciò che associamo culturalmente e socialmente ai giovani. Voice è, per esempio, consulente di Zinc, un acceleratore londinese di startup che ha un programma verticale dedicato alle innovazioni per l'invecchiamento.

Peraltro, il modello è stato portato anche in Italia, anche se si deve riconoscere che qui si fa ancora fatica a generare collaborazioni efficaci. Più in generale, mancano organizzazioni che si pongano come missione proprio il rimettere in circolo il capitale delle esperienze delle persone, creando un ponte solido tra la savantezza degli over sixty e le esigenze moderne della società.