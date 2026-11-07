Levante Fallimento e Danza: La rivelazione su Padre e la salute mentale

Levante presenta il nuovo disco Fallimento e Danza, rivelando il ruolo della perdita paterna nei suoi fallimenti amorosi e la lotta per la salute mentale.

Claudia Lagona, nota al grande pubblico come Levante, a quarantanove anni ha trovato una profonda riconciliazione con la propria identità artistica e personale. Il suo nuovo progetto discografico, intitolato Fallimento e Danza, nasce da una riflessione matura sui cicli ricorrenti delle relazioni affettive e sulla necessità di comprendere le dinamiche psicologiche che le governano. L'artista ha selezionato quindici brani da un pool iniziale di ventitré composizioni, creando un'opera che esplora con onestà ferite emotive e la complessità dell'arte di stare insieme.

La metafora del ballo e la filosofia di vita

Il titolo dell'album accosta due concetti apparentemente opposti, suggerendo che la vita continua a muoversi anche quando l'amore incappa in ostacoli o crisi. L'ispirazione per questa immagine è arrivata da Sergio Atzeni, uno scrittore sardo amatissimo dall'artista, il quale nei suoi scritti definisce i sardi come danzatori delle stelle. Questa definizione ha portato Levante a riflettere sulla condizione umana, percependo sé stessa e le persone intorno a lei come ballerini che eseguono la musica che la vita offre, con tutti i tormenti e le storie personali che ne derivano.

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Il trauma paterno e i meccanismi difensivi

La rivelazione centrale del disco riguarda il ruolo determinante dell'assenza del padre nei suoi fallimenti sentimentali. Dopo tre decenni, Claudia ha espresso rabbia verso la figura patina, non come causa diretta, ma come elemento di una catastrofe emotiva vissuta durante la sua infanzia. La scomparsa del padre è stata percepita come un abbandono profondo, convincendola che l'amore fosse destinato a essere tolto e che prevenire il dolore significasse chiudere le relazioni prima che finissero. Questa dinamica la portava a sabotare i legami amorosi, pur dimostrando grande abilità nel costruire altri aspetti della propria esistenza.

La terapia di coppia con Pietro Palumbo

La rottura di questo schema distruttivo è stata facilitata dall'ingresso di Pietro Palumbo nella sua vita e dalla decisione intrapresa insieme di frequentare una terapia di coppia. Questa scelta, avviata su richiesta di Pietro, ha permesso loro di affrontare le differenze nei loro background familiari e di imparare nuovi approcci alle relazioni. L'arrivo della figlia Alma Futura ha ulteriormente sconvolto gli equilibri precedenti, spingendo Levante, che in passato desiderava dedicarsi esclusivamente alla musica per paura di perdere ciò che aveva costruito, a scoprire il significato di una maternità che oggi considera la cosa più importante del suo mondo.

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La cura della mente e l'importanza della consapevolezza

Levante sottolinea con forza la necessità di prestare la stessa attenzione alla salute mentale quanto al benessere fisico, criticando la tendenza sociale a trascurare il mondo interiore. Avere affrontato psicoterapeuti, psichiatri e coach, assumendo anche farmaci, è per lei un atto di coraggio che serve a rompere lo stigma. Questa consapevolezza ha trovato la sua massima espressione nella canzone Abissale, scritta dopo un episodio familiare che l'ha profondamente scossa e che ha rappresentato il punto di svolta nella comprensione delle proprie dinamiche interiori.

La presenza speciale di Alma Futura nell'album

Nonostante l'album sia incentrato sui fallimenti sentimentali, Alma Futura ha ottenuto un piccolo cameo inaspettato durante le sessioni di registrazione. La bambina ha chiesto spontaneamente alla madre di inventare una canzone insieme, portando a una creazione che segna il passaggio dalla paura della perdita alla gioia della connessione. Questa esperienza finale nel laboratorio musicale conferma la trasformazione di Levante, che ora vede nel ballo e nell'amore libero dalle paure del passato l'unica vera via per continuare a esistere e a creare.