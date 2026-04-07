Lewis Hamilton e Kim Kardashian: Drift spettacolari a Tokyo per ufficializzare la relazione

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton e la celebre Kim Kardashian ufficializzano la loro relazione con un'esibizione mozzafiato a Tokyo, a bordo di una Ferrari F40. Drift spettacolari e una conferma social che non lascia spazio a dubbi.

Generalmente, si ufficializza una storia sui social con la classica foto di coppia, accompagnata da una dedica romantica. Ma quando si parla di Lewis Hamilton , l'originalità è d'obbligo.

Cosa può esserci di meglio, quindi, di una serie di spettacolari 'drift' a bordo di una Ferrari F40 per confermare al mondo intero la relazione con Kim Kardashian? Detto, fatto! Il celebre pilota della Ferrari ha sfruttato la pausa forzata della Formula Uno per mettere in scena un'esibizione fuori pista, che le strade di Tokyo ricorderanno a lungo. L'evento non è passato inosservato, soprattutto per l'abilità di Hamilton nel 'mettere di traverso' un bolide come la Ferrari F40, un'auto notoriamente impegnativa da domare, ovviamente senza difficoltà per lui. La vera sorpresa, però, è stata la presenza, all'interno dell'abitacolo, proprio della socialite con cui si vociferava da settimane avesse una relazione. Un gesto che ha fatto immediatamente il giro del web, confermando le voci insistenti. \Il reel pubblicato su Instagram, accompagnato dal brano 'Victory Lap' di Skepta, PlaqueboyMax e FredAgain e dalla didascalia 'Here We Go Again. Tokyo Drift Vol. III', mostra il pilota inglese esibirsi in una serie di evoluzioni al volante di una splendente F40 rossa. La stessa vettura, tra l'altro, era stata protagonista di una precedente apparizione alla Daikoku Parking Area di Yokohama, come dimostrano alcuni frame riproposti nello stesso filmato. Ma il momento clou arriva alla fine della clip. Dal fumo prodotto dall'incessante rotazione degli pneumatici sull'asfalto, emerge a sorpresa il volto sorridente di Kardashian. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, soprattutto considerando che la stessa Kardashian ha espresso il suo 'like' sul filmato, certificando, così, ufficialmente lo status di coppia. Un segnale inequivocabile di una relazione ormai consolidata e pubblica. Un modo per celebrare, in grande stile, la fine di un'attesa alimentata da rumors e indiscrezioni. \Come sottolineato dallo stesso Hamilton nel titolo della IG Story che accompagna il filmato, 'Wait is Over', l'attesa è finita. Ora, sia il pilota di Formula Uno che l'ex moglie di Kanye West possono finalmente vivere il loro amore alla luce del sole. La scelta di Tokyo, come location per l'ufficializzazione, non è casuale. La città giapponese è da sempre simbolo di velocità, adrenalina e innovazione, elementi che ben si sposano con l'immagine di Hamilton e con lo stile di vita di Kardashian. L'esibizione, immortalata in un reel altamente spettacolare, è destinata a far parlare di sé per molto tempo. Un modo originale, in perfetto stile Hamilton, di comunicare al mondo la propria felicità e di condividere un momento speciale con la persona amata. L'utilizzo della F40, un'icona dell'automobilismo, aggiunge un tocco di esclusività e di passione, rendendo l'annuncio ancora più memorabile. L'intera operazione social, curata nei minimi dettagli, conferma ancora una volta la capacità di Hamilton di essere un personaggio mediatico completo, capace di abbinare successi sportivi a una vita privata intensa e sempre sotto i riflettori. Un mix vincente che gli assicura, costantemente, grande visibilità e l'attenzione dei media





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