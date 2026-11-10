Lewis Hamilton visita il valico di Rafah: aiuti umanitari per Gaza dal lato egiziano

Lewis Hamilton è stato al valico di Rafah, dal lato egiziano, per osservare come l'Egitto gestisce gli aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton è stato in visita dal lato egiziano del valico di Rafah, martedì 10 novembre, per osservare come l'Egitto riceve gli aiuti umanitari destinati a Gaza e sostiene la popolazione palestinese nella Striscia. La notizia è riportata dalla versione online del quotidiano egiziano 'Al-Ahram', che descrive la trasferta come una missione dedicata alla logistica dei soccorsi.

Il pilota inglese, che dal 2025 corre per la Ferrari, ha raggiunto l'aeroporto internazionale di Arish. Ad accoglierlo è stato il governatore del Sinai del Nord, il generale Khaled Megawer, secondo quanto riferito dal giornale egiziano.

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Il ruolo dell'Egitto nella logistica degli aiuti a Gaza

Hamilton ha visitato i magazzini della Mezzaluna Rossa Egiziana (ERC) ad Arish, in programma durante la missione. Qui le squadre si occupano della preparazione e del coordinamento dei carichi di soccorso prima che vengano inviati nella Striscia di Gaza.

La visita ha quindi offerto uno sguardo diretto sulla fase che precede il passaggio dei convogli oltre il confine. Il lavoro di preparazione e coordinamento dei carichi, svolto ad Arish, rappresenta il primo anello della catena che porta beni di prima necessità alla popolazione palestinese.

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Le ragioni dell'impegno di Hamilton per Gaza

Il coinvolgimento del pilota nella causa palestinese non è nuovo. A metà settembre Lewis Hamilton aveva annunciato su Instagram di aver effettuato alcune donazioni a tre organizzazioni che lavorano instancabilmente per aiutare chi ha bisogno.

Nel suo messaggio Hamilton aveva scritto di sentirsi impotente di fronte a una tragedia così grande, ma di non poter restare a guardare senza fare nulla. Il pilota aveva inoltre sottolineato che la situazione a Gaza peggiora di giorno in giorno.

Nel post, Hamilton ha citato un dato drammatico: negli ultimi due anni oltre il 10% della popolazione della Striscia è stata uccisa o ferita, tra cui decine di migliaia di bambini, e questo numero continua ad aumentare. Il pilota ha quindi chiesto sostegno economico per le organizzazioni impegnate sul campo.

Effetti concreti della missione e prossimi passi

La visita al valico di Rafah collega la sua campagna di donazioni a una verifica diretta del funzionamento dei canali umanitari. Il sostegno alle organizzazioni umanitarie dipende dalla capacità di far arrivare fondi e merci a chi ne ha bisogno, e la tappa ad Arish mostra proprio questo passaggio operativo.

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Al momento le fonti disponibili non indicano ulteriori tappe o impegni formali collegati alla missione, né dettagli su nuovi stanziamenti. Le informazioni sulla visita provengono dalla ricostruzione di Al-Ahram, e le prossime iniziative del pilota saranno quindi da verificare nelle comunicazioni ufficiali delle organizzazioni coinvolte.