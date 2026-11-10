Lewis Hamilton visita il valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha visitato il lato egiziano del valico di Rafah dopo aver condiviso un appello UNICEF sulle vittime infantili a Gaza.

Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton ha visitato il lato egiziano del valico di frontiera di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza. La visita è avvenuta durante il weekend del Gran Premio del Belgio, mentre il campione britannico era impegnato a sostenere pubblicamente la causa dei minori coinvolti nel conflitto.

Il gesto arriva dopo una serie di messaggi pubblicati da Hamilton sui propri canali social, in cui ha rilanciato le iniziative di organizzazioni umanitarie che operano nell'area. Il pilota ha scelto di esporsi in prima persona, recandosi sul posto e non limitandosi a commenti a distanza.

Also read Eisenkot a Gaza: Il generale che pianificò la guerra dove morì suo figlio Gal

Il post UNICEF sulle vittime infantili a Gaza

Lewis Hamilton aveva condiviso un contenuto dell'UNICEF che riportava la notizia dell'uccisione di oltre 100 bambini a Gaza nella prima settimana di luglio. Nel commento al post, il pilota ha scritto che non si poteva più restare in silenzio di fronte a quanto accadeva.

Nei giorni successivi Hamilton ha ribadito che, come esseri umani, non si può restare a guardare e permettere che la situazione continui. Il suo messaggio si è concentrato sulla responsabilità collettiva verso i civili, e in particolare verso i bambini, coinvolti nel conflitto.

Advertisement

Tra i contenuti rilanciati dal pilota compare anche il riferimento alla vicenda di una bambina di sei anni rimasta uccisa a Gaza. Il caso è stato uno dei punti su cui Hamilton ha costruito il suo appello ai propri follower, invitati a sostenere le campagne di aiuto.

La visita al valico di Rafah e all'ospedale giordano

Lewis Hamilton ha visitato il lato egiziano del valico di Rafah, uno dei principali punti di passaggio tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Il sopralluogo gli ha permesso di vedere da vicino la situazione dell'area di confine, dove transitano persone e aiuti umanitari.

Successivamente il pilota britannico ha fatto tappa presso un ospedale della Mezzaluna Rossa giordana. La struttura assiste i pazienti evacuati dalla Striscia di Gaza che ricevono cure mediche, e rappresenta uno dei punti di riferimento per chi lascia il territorio per ricevere assistenza.

La doppia visita, al confine egiziano e in una struttura sanitaria giordana, mostra come l'attenzione di Hamilton si sia spostata dalla denuncia sui social alla conoscenza diretta delle realtà sul campo.

Advertisement

Le organizzazioni umanitarie citate e l'impegno costante

Tra le organizzazioni menzionate da Lewis Hamilton figurano la Mezzaluna Rossa Palestinese, Medici Senza Frontiere e Save the Children UK. Tutte e tre operano con attività di soccorso e assistenza sanitaria e minorile nei territori colpiti dal conflitto.

Il pilota, secondo quanto riportato, non si è mai fermato, rilanciando più volte diverse iniziative sui social network. La continuità della sua campagna distingue l'intervento di Hamilton da un singolo messaggio di solidarietà, perché ha unito la comunicazione digitale alla presenza fisica nei luoghi interessati dalla crisi.