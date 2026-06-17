Lezione di stile: il look della top model a 65 anni

Una top model americana di 65 anni sfoggia un look elegante e giocoso, dimostrando che lo stile non ha età. L'outfit combina un bustier bianco, décolleté azzurro pastello con fiocchetto e una mini bag Chanel, creando un equilibrio tra serietà e dolcezza. Il fiocchetto è il dettaglio inaspettato che alleggerisce l'insieme, offrendo una lezione di moda per tutte le età.

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Non compete, non distrae, non racconta una storia che si sovrappone a quella di chi lo indossa. che è il dettaglio più dolce e inaspettato dell'intero look. Un tocco quasi infantile, giocoso, che contrasta con la serietà del bustier bianco e alleggerisce tutto l'insieme. Il secondo colpo di scena del look è l





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