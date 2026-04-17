Lezioni di libertà: i bambini insegnano agli adulti il rispetto nelle relazioni

Un progetto innovativo mira a combattere gli stereotipi di genere fin dalla scuola primaria, educando i maschi a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e a costruire relazioni sane e rispettose, prendendo spunto dalla saggezza dei più piccoli.

Siamo tutti d’accordo che gli amici vanno lasciati liberi. Ma i fidanzati e le fidanzate? Un coro di pure loro anticipa l’obiezione annunciata da una mano alzata. Ma se è una che tradisce? A contestarlo un bambino seduto un paio di banchi più a destra, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, sede della biblioteca della Camera dei deputati: Se tradisce fa male, ma deve essere lasciata libera come tutti. La saggezza ha 10 anni e indossa un cappellino rosso. E a mettere la pietra tombale su qualsiasi obiezione e desiderio di possesso è un terzo bambino: Se una tradisce si può lasciare, magari poi si può restare amici. Bisogna lasciare in pace le persone, fare esprimere i propri sentimenti liberamente.

Da una quinta elementare di Roma sembra arrivare una lezione di vita per i loro fratelli più grandi: gli adolescenti che, come emerge anche dai dati dell’ultimo rapporto di Save the Children a loro dedicato - ‘Stavo solo scherzando’. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti -, mostrano in percentuali preoccupanti comportamenti violenti e atteggiamenti di controllo verso il o la partner. Numeri che trovano anche un riscontro nei numerosi casi di cronaca che li riguardano, dove gli episodi di violenza hanno come protagonisti ragazzi sempre più giovani.

E quindi, per fare prevenzione, spiegano gli esperti di Fondazione Libellula, bisogna affrontare la questione con i più piccoli. In questi 15 anni si è lavorato molto sulle bambine, sui loro sogni e gli stereotipi che le riguardano. Ma i maschi? Da questa domanda e dalla situazione sempre più emergenziale tra gli adolescenti è nato il progetto di Fondazione Libellula insieme alla scrittrice Francesca Cavallo (tra i suoi libri più noti, Storie della buona notte per bambine ribelli), in partnership con ScuolAttiva onlus: Storie spaziali per maschi del futuro – scuola edition, che prende il nome dall’ultimo libro di Cavallo.

L’obiettivo è quello di combattere gli stereotipi di genere a partire dalle scuole primarie, aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni e educarli a rispettare quelle degli altri e a costruire relazioni più consapevoli. Come funzionano i laboratori Ma come funzionano i laboratori? Fondazione Libellula e la scrittrice Francesca Cavallo hanno organizzato appuntamenti in diverse città d’Italia, insieme ad alcune scuole, per mostrare come si svolgono le attività. L’insegnante legge una fiaba del libro e poi, con domande sui personaggi e sulla storia, aiuta i bambini a ragionare sui temi in questione, alimentando una discussione in cui emerge il vissuto, i desideri e il pensiero dei bambini su queste tematiche.

A dare una dimostrazione di come funziona, Francesca Cavallo che - alla biblioteca della Camera dei Deputati in via del Seminario, a Roma - ha letto davanti a tre classi di un istituto comprensivo della capitale la storia dell’amicizia tra il piccolo, ma fisicamente enorme, orco Eldar e il bambino Liù. Gli alunni si sono interrogati sulla libertà, sull’ascolto, sul bullismo. Io mi sento fuori come Eldar, perché sono molto alto. Ma poi sono un po’ come Liù perché quando propongo giochi a ricreazione a volte non vengo ascoltato, dice un bambino con una felpa scura. E poi ribalta la questione: Però Liù dentro è più sicuro, anche se fisicamente è così piccolo e non viene ascoltato, alla fine è più forte di Eldar.

Si alzano un tappeto di mani e ognuno cerca di dire la sua. Emergono molti spunti che, approfonditi dalle domande, portano a parlare di quanto è importante dire la propria, lasciare liberi gli altri e quanto fare del male al prossimo ferisce, alla fine, anche se stessi. Gli stereotipi stringono il perimetro di movimento Le domande portano anche i maschi presenti in sala ad aprirsi, esprimendo i propri sentimenti, i propri desideri e il proprio pensiero, senza giudizio. Si combatte la creazione di limiti e stereotipi legati al genere perché, spiega Francesca Cavallo, restringono il perimetro di libertà in cui ci si muove.

Se negli ultimi 15 anni abbiamo lavorato tanto sulle bambine e sui loro sogni, tanto che, anche oggi, alcune mi hanno detto che, da grandi, vogliono diventare matematiche o astronaute, non è stato così con i maschi. E così quello che emerge ascoltandoli è che alcuni sono incuriositi da alcuni giocattoli, ma non li utilizzano per non sentirsi in imbarazzo. In questo modo molti interessi e desideri ignorati rimangono parte di sé ma restano nell’ombra della psiche, vengono evitati e lo spazio per muoversi ed esplorare la propria identità è sempre più piccolo. E questo, spiega, crescendo può trasformarsi in paralisi o violenza. Lavorare sulla possibilità di esplorare le proprie emozioni fin da piccoli fa sì che si muovano in un perimetro più ampio





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