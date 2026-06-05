Lezioni di stile dalle teste coronate europee

Le teste coronate europee sono un esempio di stile e eleganza. In questo articolo, scopriamo le loro scelte di abito per le nozze e le cerimonie di stato.

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Per le nozze di Eugenia di York e Jack Brooksbank, celebrate nel 2018, Kate Middleton sceglie un abito corto con gonna ampia e maniche lunghe di Alexander McQueen che ha fatto scuola. Gli accessori nella stessa nuance ma più scura sottolineano l'originale scelta della tonalità, a dir poco regale.

Bianca e in seta la prima, in pizzo e maxi, dalla tonalità rosata, la seconda, per la regina di stile Rania di Giordania in Givenchy al matrimonio di Letizia e Felipe di Spagna nel 2004. La scelta del macramè suona anche come un omaggio alla Spagna: più chic di così. Per le nozze del principe Guillaume e della principessa Stephanie del Lussemburgo nel 2012, Queen Letizia sceglie un soprabito impreziosito da una lavorazione macramè rosa di Felipe Varela.

Un pezzo talmente originale che da solo fa l'outfit, indossato su un semplice tubino tono su tono, da riutilizzare più e più volte come ha fatto la regina di Spagna in diverse occasioni. Al matrimonio della principessa Madeleine nel 2013 Sofia di Svezia in abito lungo color lavanda con scollo morbido di Thalia. A dare luce all'outfit da invitata, un paio di orecchini creati da Maria Nilsdotter in oro.

Per il matrimonio di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo (Angera, 2015), tra i più cool in fatto di ispirazioni regali per l'outfit da invitata, la mamma dello sposo Carolina di Monaco sceglie un look Chanel Spring 2015 Couture composto da un abito con spalline interamente coperto di paillettes blu e una gonna di tulle decorata che vira sui toni del rosa chiaro: perfetto da copiare per una cerimonia serale. Nel 2015, per la festa di matrimonio del fratello Pierre e Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi opta per un lungo vestito Gucci a stampa arborea adornato di rouches, abbinato a un sandalo dal tacco comodo.

Satinato, elegantissimo, a sfioro, con il collo scultoreo. Isabella Borromeo, per il matrimonio della figlia Beatrice con Pierre Casiraghi nel 2015, si fa notare in un vestito verde menta di Giorgio Armani Privé, creato appositamente per lei. La borsa di cristalli e i bracciali in abbinamento sono perfetti per la cerimonia al tramonto: semplicemente di classe. L'invitata di matrimonio perfetta alle nozze di Ernst di Hannover junior ed Ekaterina Malysheva?

Beatrice Borromeo, che per la cerimonia di luglio 2017 indossa uno chemisier d'antan verde salvia decorato da fiori ricamati brillanti. In vita, una cintura rosa e sulla testa un colpo di… testa: un turbante intrecciato molto chic. Al matrimonio di Harry e Meghan a Windsor nel 2018 Eugenia di York opta per un mini dress anni Cinquanta color baby blue custom made di Gainsbourg, abbinato al classico pillbox hat di Fiona Graham e alle pumps Rockstud di Valentino.

Al matrimonio di Theodora di Grecia nel 2024 l'Infanta Elena di Borbone-Spagna opta per un maxi abito blu con polka dots bianchi, la combinazione colore più amata dalle Royal. La stampa versione XL adorna un abito lungo modello chemisier con cintura in vita





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