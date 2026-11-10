LG Electronics porta in Italia i TV Mrgb9m Mini Rgb True Wireless

LG Electronics porta in Italia i TV Mrgb9m con Mini Rgb e True Wireless, eliminando i cavi dallo schermo grazie allo Zero Connect Box.

LG Electronics amplia la collezione Mini Rgb evo AI con i nuovi Mrgb9m, i primi TV Mini Rgb True Wireless. La gamma, che ha debuttato in Italia lo scorso giugno, unisce la tecnologia Mini Rgb alla connettività senza fili, con l'obiettivo di offrire immagini vivaci e realistiche insieme a un'installazione più pulita e ordinata.

La differenza rispetto ai tradizionali LCD Mini Led riguarda la sorgente luminosa. Questi ultimi utilizzano una retroilluminazione monocromatica, bianca o blu, che viene filtrata in un secondo momento per creare i colori. Nei Mrgb9m, invece, gruppi di diodi emettono nativamente luce rossa, verde e blu.

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Certificazione cromatica e tecnologia Precision Dimming

Il dato più distintivo della serie Mrgb9m è la doppia certificazione cromatica rilasciata da Intertek, organismo internazionale indipendente di testing. Intertek attesta la copertura del 100% dello spazio colore Dci-P3 e del 100% di Adobe Rgb.

Il Dci-P3 è il riferimento per cinema, contenuti Hdr e gaming, mentre Adobe Rgb è uno standard particolarmente rilevante per la fotografia digitale e la creazione di contenuti. A questo si aggiunge la tecnologia Precision Dimming, che gestisce le zone di retroilluminazione per garantire contrasti profondi, colori brillanti e dettagli sia nelle scene più scure sia in quelle più luminose.

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True Wireless e Zero Connect Box: come funziona

La novità principale dei Mrgb9m è la tecnologia True Wireless. Tutte le connessioni sono collocate in un dispositivo separato, lo Zero Connect Box, che comunica con lo schermo senza fili.

Decoder, console e altri dispositivi si collegano allo Zero Connect Box e non al TV, che resta libero dai cavi. Secondo LG Electronics, il risultato è un'installazione più ordinata e meno vincolata agli spazi della stanza, mantenendo praticamente la stessa qualità di un televisore cablato.

La trasmissione supporta immagini 4K fino a 144Hz con Dolby Vision, senza perdita di qualità visiva percettibile. Lo Zero Connect Box, già presente con la serie OLED evo M lo scorso anno, è ora il 35% più piccolo del precedente e può essere posizionato fino a 10 metri di distanza dallo schermo.

Processore AI α11 4K Gen3 e funzioni di intelligenza artificiale

Al centro delle prestazioni c'è il processore AI α11 4K Gen3 con Dual AI Engine, lo stesso che equipaggia gli OLED di fascia alta di LG come le serie W6, G6 e C6. Con AI Picture Pro, la funzione AI Super Upscaling porta i contenuti a bassa risoluzione in 4K ricostruendo dettagli e nitidezza.

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Il Dynamic Tone Mapping Ultra regola ogni scena per garantire neri profondi e colori accurati, mentre AI Hdr Remastering trasforma i contenuti Sdr in Hdr, migliorando profondità e brillantezza. Sul fronte audio, AI Sound Pro e l'up-mix virtuale 11.1.2 rendono l'ascolto più immersivo, affiancati da Dolby Vision, Dolby Atmos e Filmmaker Mode.

Gaming e piattaforma webOS 26 per gli utenti

La serie Mrgb9m è pensata anche per i videogiocatori. La tecnologia True Wireless supporta un refresh rate fino a 144Hz con compatibilità VRR e AMD FreeSync Premium, insieme a quattro ingressi HDMI 4K 120Hz, Dolby Vision for Gaming, ALLM e Game Optimizer.

Sono inoltre supportati i controller Bluetooth Ultra Low Latency, con un input delay inferiore a 3 ms, e il cloud gaming NVIDIA GeForce Now fino a 4K 120Hz Hdr. Sul piano software, i Mrgb9m montano la piattaforma webOS 26, che integra Google Gemini per cercare contenuti e informazioni.

L'esperienza AI è gestita tramite il telecomando AI Magic Remote con comandi vocali, mentre AI Concierge fornisce informazioni sulla scena in corso. Ciascun utente può ricevere consigli sui contenuti in base alle proprie abitudini di utilizzo, e la schermata My Page raccoglie le informazioni più rilevanti in widget personalizzabili.