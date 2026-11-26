La storia di Li Bing, fuggita dal Tibet nel 2019, che vive in una roulotte in California per sfuggire all'ICE sotto l'amministrazione Trump. Dettagli sulla sua vita.

Li Bing ha versato lacrime di gioia nella prima occasione in cui si è sentita davvero libera dopo il suo arrivo negli Stati Uniti. Questo momento storico è avvenuto nel gennaio del 2020, esattamente dieci settimane dopo il suo atterraggio a Los Angeles il 24 settembre del 2019. La liberazione è subentrata dopo una lunga fuga dal Tibet cinese, segnata da controlli polizieschi e sorveglianza costante.

Il viaggio solitario verso la libertà

Pochi giorni prima delle lacrime in Utah, un funzionario aveva consegnato a Li Bing la patente di guida statunitense. Poco dopo, un rivenditore di auto usate le aveva venduto un pickup Dodge Ram 2500 color argento di dimensioni imponenti. Li Bing ha agganciato a questo veicolo una roulotte anch'essa di seconda mano, che è diventata la sua residenza mobile. Il luogo dove ha pianto per la prima volta dopo la fuga è una striscia di ghiaia nello Utah, ai margini dell'Interstate 15. Stava dirigendosi verso Salt Lake City per incontrare un'avvocata specializzata in richieste d'asilo.

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Il confronto tra Tibet e Stati Uniti

L'ambiente desertico era punteggiato da rocce, cespugli e alberi spogli piegati dal vento. Sull'orizzonte, sotto un cielo azzurro, le montagne innevate le ricordavano il Tibet. Li Bing immaginava di svoltare in una valle himalayana per raggiungere la scuola da lei fondata. Durante quel giorno, aveva guidato per quasi dieci ore senza essere fermata. Aveva percorso quasi mille chilometri senza incontrare posti di blocco o poliziotti autoritari tipici del Tibet. Non ci furono militari alla ricerca di libri in lingua tibetana né controlli facciali nelle stazioni di polizia.

Nuova vita nascosta in California

Ora, quasi sette anni dopo, Li Bing vive in un ranch nella Sierra Nevada californiana. È una giornata di sole a marzo e la monaca buddista dalla testa rasata indica la sua roulotte, ora dipinta di bianco. Ha tinto il veicolo lei stessa per mantenere un basso profilo. Vive nella California profonda, una zona montuosa a prevalenza repubblicana e caratterizzata da livelli di povertà più elevati. Indossa sempre occhiali da sole e un berretto per non dare nell'occhio quando si reca nella vicina cittadina di montagna.

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La paura del ritorno dell'ICE

Li Bing avverte che gli Stati Uniti sono cambiati sotto la presidenza di Donald Trump. Non avrebbe mai immaginato di vedere agenti in uniforme commettere violenza contro cittadini stranieri e del proprio paese. Per questo motivo, lei e la sua roulotte rimangono nascoste nel ranch, lontane dalle strade principali e dalle città. L'obiettivo è evitare l'attenzione dell'Immigration And Customs Enforcement, l'agenzia federale preposta all'immigrazione e ai controlli doganali. La paura di essere individuata è tornata prepotente nel cuore dell'America.

Adattamento alle nuove minacce

Il ranch si trova vicino al parco nazionale di Yosemite, circondato da colline verdi e bovini neri. Appartiene ad amici cinesi. Li Bing possiede ora due roulotte: quella bianca, con cui ha attraversato gli Stati Uniti per quattro anni, e un veicolo più grande dotato di pannelli solari, acquistato un anno fa. La modifica è stata necessaria per nascondersi temporaneamente. Una videochiamata di fine febbraio ha mostrato Li Bing quasi nascosta tra le coperte durante una tempesta di neve con temperature sotto lo zero. Si è detta contenta della bufera poiché ha permesso di entrare inosservata in un supermercato a un'ora di distanza per fare scorta di tofu e verdure.