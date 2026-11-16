Li Qiang e Trump a Manila: Libre Scambio vs Geopolitica

Il premier cinese Li Qiang difende il libero scambio ad ASEAN, mentre Donald Trump arriva a Manila per il vertice. Analisi dell'impatto economico e delle tensioni geopolitiche nella regione.

Il premier cinese Li Qiang ha enfatizzato l'importanza del libero scambio durante il 49° vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ( ASEAN) tenutosi a Manila il 16 novembre 2026, delineando una posizione strategica prima dell'atteso arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In un contesto di crescente单边ismo e protezionismo globale, Li ha descritto come le relazioni economiche tra la Cina e la regione asiatica si siano rafforzate anziché indebolire negli ultimi anni. Questa dichiarazione arriva in un momento delicato, mentre la Cina cerca di consolidare la sua influenza commerciale di fronte all'incertezza politica generata dall'amministrazione Trump.

Record commerciali Cina-ASEAN oltre 1 trilione

Secondo i dati riportati dal premier Li Qiang, il volume annuale degli scambi commerciali tra la Cina e il blocco ASEAN ha superato la soglia simbolica dei 1000 miliardi di dollari l'anno scorso, segnando un traguardo storico. Inoltre, gli investimenti bilaterali cumulativi hanno superato i 500 miliardi di dollari, dimostrando una resilienza economica notevole nonostante le restrizioni globali. Li ha definito questi ultimi cinque anni come realmente straordinari, sottolineando che tali risultati non sono stati conseguiti con facilità ma attraverso un impegno costante verso il multilateralismo.

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Il premier ha chiarito che Pechino rimane fermamente impegnata a salvaguardare il sistema multilaterale e a promuovere il libero scambio, con l'obiettivo di ampliare le opportunità economiche condivise. In un meeting a porte chiuse, come riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Li ha aggiunto che in un mondo turbolento è fondamentale per la Cina e l'ASEAN rimanere uniti, resistere alle interferenze esterne e collaborare attivamente. La Cina conferma così il suo status di principale partner commerciale della regione, sfruttando un PIL combinato dei membri ASEAN che supera i 3,9 trilioni di dollari.

Visita di Trump e formazione del gruppo Quad

La presenza di Donald Trump a Manila, prevista per il 17 novembre 2026, introduce una dinamica geopolitica complessa nel contesto del vertice. Il presidente statunitense è atteso alla fine del summit, prima di trasferirsi a Shenzhen per il forum APEC, dove è prevista una riunione trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. A Manila, Trump parteciperà al suo primo incontro del gruppo Quad composto da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, la prima riunione di questo tipo in due anni, a differenza del predecessore Joe Biden che ne ha tenuti sei.

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Sebbene i membri del Quad affermino che il gruppo non è diretto contro un singolo paese, è ampiamente considerato un contrappeso all'influenza crescente della Cina nella regione. Questo scenario crea una tensione sottile tra i grandi economisti del blocco ASEAN, che hanno un forte interesse a espandere i legami con gli Stati Uniti a causa delle incertezze commerciali e diplomatiche sotto la nuova amministrazione americana. La visita di Trump si inserisce quindi in un quadro di competizione strategica che influenza le decisioni economiche e politiche dei leader asiatici.

Proteste e tensioni geopolitiche nella capitale

L'arrivo del presidente Trump a Manila è accompagnato da significative tensioni sociali e proteste. Dopo quattro giorni di dimostrazioni organizzate da gruppi di sinistra, studenti e lavoratori, ci si attende un'ondata di manifestazioni anti-Trump quando il presidente arriverà nella città. I dimostranti chiedono la fine della guerra in Medio Oriente e l'abrogazione dell'iniziativa Pax Silica guidata dagli Stati Uniti, evidenziando un profondo scetticismo nei confronti della politica estera americana. Queste proteste riflettono le divisioni regionali sulla guida globale degli Stati Uniti in un'era di conflitti geopolitici ricorrenti.

Il clima politico è ulteriormente complicato dalle sfide regionali non risolte. Il summit ASEAN si è concluso senza il completamento di un codice di condotta sul Mar Cinese Meridionale con la Cina, un obiettivo che la presidenza dell'ASEAN, ricoperta dalle Filippine, sperava di raggiungere entro l'anno. Questa mancanza di accordo evidenzia le profonde spaccature nelle dispute territoriali e la difficoltà di trovare un consenso comune tra i membri del blocco sulle questioni sensibili relative alla sovranità nazionale e alle risorse.

Sfide interne: Myanmar e crisi transfrontaliera

Oltre alle dinamiche internazionali, il vertice ha affrontato questioni interne critiche, tra cui la continua esclusione dei leader del Myanmar, ancora in preda ai conflitti, dalle riunioni ASEAN. I leader hanno concordato di mantenere questa politica, lasciando però aperta la possibilità di un loro ritorno in caso di progressi sostenuti e concreti verso un piano di pace concordato cinque anni fa dopo il colpo di stato. Questa posizione ferma segnala l'impegno dell'ASEAN per la stabilità regionale, anche se l'applicazione pratica rimane una sfida continua.

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Un altro tema rilevante discusso è stato l'appoggio diplomatico del presidente indonesiano Prabowo Subianto. Subianto ha offerto delle scuse formali ai vicini Singapore e Malesia per l'impatto persistente della nebbia transfrontaliera causata dagli incendi delle foreste e delle torbiere, che hanno infuriato per mesi. Questo gesto sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nella gestione delle crisi ambientali e sociali che colpiscono più paesi simultaneamente, integrando le preoccupazioni economiche con quelle di sicurezza e stabilità regionale.