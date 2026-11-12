Li Qiang migliora il sistema previdenziale cinese: coperture e equità

Il premier cinese Li Qiang punta a un sistema di previdenza sociale più equo e sostenibile, ampliando le coperture per i lavoratori flessibili e chiudendo le lacune esistenti.

Il premier cinese Li Qiang ha lanciato giovedì una chiara direttiva per riformare e potenziare il sistema di sicurezza sociale del Paese, enfatizzando l'urgenza di renderlo più equo, sostenibile e ampiamente coperto. Questa annuncio, riportato dai media statali in seguito a una sessione di studio del Consiglio dei ministri, segna un passo significativo nell'adeguamento delle politiche sociali alle sfide economiche contemporanee.

Riforme per l'equità e la sostenibilità

Li Qiang ha dichiarato esplicitamente che la Cina deve migliorare la copertura previdenziale per i lavoratori coinvolti in forme di occupazione non tradizionali e flessibili, promettendo di potenziare gradualmente la loro assicurazione sociale. Il leader ha sottolineato la necessità di agire più rapidamente per colmare le lacune strutturali nel sistema esistente, ampliando l'accesso ai piani pensionistici sponsorizzati dai datori di lavoro e rendendo i regimi pensionistici personali volontari più attraenti per il grande pubblico.

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Fattori demografici e cambiamenti tecnologici

La richiesta di riforme arriva in un contesto segnato da profondi cambiamenti demografici, evoluzioni tecnologiche e l'emergere di nuove forme di occupazione che stanno creando esigenze sempre più complesse nel settore della previdenza. Li ha sottolineato la necessità di riconoscere appieno l'importante ruolo che la sicurezza sociale svolge nello sviluppo complessivo della nazione, integrando queste nuove realtà nel quadro normativo esistente per garantire una protezione efficace a tutti i cittadini lavoratori.

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Impatto sul mercato del lavoro flessibile

L'attenzione specifica rivolta ai lavoratori con contratti atipici o flessibili indica un chiaro intento del governo di includere settori che sono stati storicamente esclusi o parzialmente coperti. Questa mossa mira a stabilizzare il mercato del lavoro moderno, riducendo la precarietà e assicurando che la transizione verso economie basate sui servizi e sulla tecnologia non lasci indietro una fetta significativa della forza lavoro cinese, garantendo loro accesso a benefici sociali fondamentali.

Vision a lungo termine e prossime tappe

Le direttive fornite da Li Qiang durante la sessione del Consiglio dei ministri indicano un approccio strutturato e graduale, che bilancia l'espansione immediata delle coperture con la sostenibilità finanziaria del sistema a lungo termine. Le prossime tappe coinvolgeranno l'implementazione concreta di piani pensionistici aziendali e l'innovazione nei regimi personali volontari, misure che dovrebbero essere dettagliate nei prossimi documenti governativi per definire tempi e modalità operative precise per le aziende e i cittadini.