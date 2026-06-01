Libano annuncia cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele

Il Libano ha annunciato un cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele, con l'obiettivo di ridurre le tensioni e aprire la strada a negoziati più ampi, mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran resta in stallo.

Il Libano ha annunciato lunedì un cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele , segnando una limitata de-escalation di un conflitto che ha causato migliaia di vittime e alimentato la più ampia guerra con l' Iran .

Secondo l'ambasciata libanese a Washington, l'accordo prevede che Israele si astenga dal colpire Beirut e i suoi sobborghi controllati da Hezbollah, mentre il gruppo filo-iraniano interromperà gli attacchi contro Israele. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato per primo l'intesa, ha dichiarato che Hezbollah, tramite intermediari, si è impegnato a non attaccare Israele. Nessun presidente americano aveva mai parlato con Hezbollah, designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti.

Trump ha aggiunto che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato di ritirare le truppe pronte a invadere il Libano. Tuttavia, subito dopo l'annuncio di Trump, Netanyahu ha precisato che Israele continuerà le operazioni militari nel sud del Libano, dove le forze di terra avanzano verso il fiume Zaharani, la loro più profonda incursione in Libano in 25 anni.

Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha dichiarato che la milizia sosterrà un cessate il fuoco completo in tutto il Libano come prerequisito per il ritiro delle truppe israeliane, senza specificare se fermerà gli attacchi contro il territorio israeliano. Il cessate il fuoco parziale potrebbe aprire la strada a rinnovati sforzi per porre fine alla guerra di tre mesi tra Stati Uniti e Iran, che è in stallo da settimane a causa di una fragile tregua e dell'incapacità dei negoziatori di concordare una cornice iniziale per i colloqui di pace.

Il conflitto tra Israele e Hezbollah è esploso il 2 marzo come ramificazione della guerra più ampia e da allora ne è rimasto intrecciato. L'Iran ha insistito per una sospensione degli attacchi israeliani in Libano come condizione per qualsiasi accordo che ponga fine alla guerra, mentre gli Stati Uniti hanno sostenuto che i due conflitti sono separati.

I media statali iraniani hanno riferito lunedì che Teheran ha sospeso i negoziati indiretti con gli Stati Uniti e potrebbe porre fine alla tregua in vigore dall'inizio di aprile, citando proprio la guerra in Libano. Non vi è stata conferma diretta da parte di funzionari iraniani, e Trump ha detto a un giornalista della NBC di non aver ricevuto notizie da Teheran.

Da metà marzo, Trump ha ripetutamente affermato di essere vicino alla firma di un accordo di pace, ma senza mai concretizzarlo. Nonostante la tregua, Iran e Stati Uniti si sono scambiati colpi aerei diverse volte nell'ultima settimana. Nel frattempo, il capo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Esmaeil Qaani, ha minacciato di estendere il blocco dello Stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, un altro punto strategico all'imbocco del Mar Rosso.

L'Iran ha già bloccato il traffico marittimo nel Golfo, che prima della guerra forniva un quinto del petrolio mondiale e gas naturale liquefatto, facendo salire vertiginosamente i prezzi





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