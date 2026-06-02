Libano annuncia cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele

Il Libano ha annunciato un accordo parziale tra Hezbollah e Israele per ridurre le ostilità, con il ritiro di Israele da Beirut e la sospensione degli attacchi di Hezbollah. Trump media, ma i combattimenti continuano nel sud.

Lunedì il Libano ha annunciato un parziale cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele , un passo verso la de-escalation del conflitto che ha causato migliaia di vittime e alimentato la più ampia guerra tra Stati Uniti e Israele contro l' Iran .

Secondo l'ambasciata libanese a Washington, l'accordo non porrebbe fine ai combattimenti nel paese, ma prevede che Israele si astenga da attacchi su Beirut e i suoi sobborghi controllati da Hezbollah, mentre il gruppo filo-iraniano fermerà le sue incursioni contro il territorio israeliano. Tuttavia, le ostilità nel sud del Libano, dove Israele ha invaso a marzo, sono proseguite lunedì sera.

Nelle prime ore di martedì, l'esercito israeliano ha intercettato due proiettili provenienti dal Libano diretti verso il nord di Israele, senza provocare feriti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che per primo ha annunciato l'intesa, ha dichiarato che Hezbollah, tramite intermediari, si è impegnato a non attaccare Israele. Trump ha sottolineato che nessun presidente americano ha mai dialogato direttamente con Hezbollah, designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti.

Ha inoltre affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato di ritirare le truppe pronte ad attaccare Beirut. Netanyahu, dal canto suo, ha precisato che Israele continuerà le operazioni militari nel sud del Libano, dove le forze di terra stanno avanzando verso il fiume Zaharani, la più profonda incursione israeliana in Libano negli ultimi 25 anni.

Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha dichiarato che la milizia sosterrà un cessate il fuoco completo in tutto il Libano come preludio al ritiro delle truppe israeliane, senza specificare se ciò comporterà la sospensione degli attacchi contro Israele. Questo sviluppo potrebbe aprire la strada a nuovi sforzi per porre fine alla guerra triennale iniziata con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran.

Il processo negoziale è rimasto in stallo per settimane a causa di una fragile tregua, con i mediatori incapaci di concordare un quadro iniziale per i colloqui di pace. La guerra tra Israele e Hezbollah è scoppiata il 2 marzo come diramazione del conflitto più ampio e da allora è rimasta intrecciata con esso.

L'Iran ha insistito per una sospensione degli attacchi israeliani in Libano come condizione per qualsiasi accordo per porre fine alla guerra, mentre gli Stati Uniti hanno sostenuto che i due conflitti sono separati. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato in un comunicato: "Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti è inequivocabilmente un cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso in Libano".

I media statali iraniani hanno riferito lunedì che Teheran stava sospendendo i negoziati di pace indiretti con Washington e potrebbe porre fine alla tregua in vigore da inizio aprile, citando la guerra in Libano. Non c'è stata una conferma diretta da parte dei funzionari iraniani, e Trump ha detto a un giornalista della NBC di non aver ricevuto notizie dall'Iran.

In un'intervista alla CNBC, Trump ha affermato che i colloqui di pace "hanno iniziato a diventare molto noiosi" e che non gli importava se fossero finiti. Da metà marzo, Trump ha ripetutamente dichiarato di essere vicino alla firma di un accordo di pace, ma senza ancora concretizzarlo. Nonostante la tregua, Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi in diverse occasioni nell'ultima settimana.

Nel frattempo, il capo delle Forze Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, Esmaeil Qaani, ha minacciato di estendere il blocco dello Stretto di Hormuz allo Stretto di Bab el-Mandeb, un altro punto di strozzatura all'imboccatura del Mar Rosso. L'Iran ha già bloccato il traffico marittimo nel Golfo che, prima della guerra, forniva un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale, facendo salire i prezzi





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