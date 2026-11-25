Il Libano apre l'aeroporto di Kleiat per stimolare l'economia del nord. Il progetto segna il declino dell'opposizione di Hezbollah e la ripresa politica nazionale dopo anni di conflitti.

Il Libano ha annunciato l'intenzione di inaugurare il mese prossimo, nel dicembre 2026, un secondo aeroporto internazionale situato nella regione settentrionale del paese. Questa nuova infrastruttura, denominata Aeroporto di Kleiat, è progettata per favorire la crescita economica in una delle aree più povere del Paese. La decisione rappresenta un cambiamento significativo nello scenario politico nazionale, evidenziando la ridotta influenza del gruppo Hezbollah, che per molti anni si era opposto attivamente alla realizzazione del progetto.

Dettagli tecnici e investimenti economici

L'Aeroporto di Kleiat, noto anche come Aeroporto Rene Mouawad, si trova sulla costa mediterranea. La struttura è posizionata a circa 20 km, ovvero 12 miglia, dal valico di frontiera con la Siria. Questo nuovo scalo offrirà un'ulteriore porta di accesso al Paese, affiancando l'Aeroporto Internazionale di Beirut. I viaggi verso la capitale sono stati interrotti o fortemente limitati negli ultimi anni a causa dei conflitti armati tra Israele e Hezbollah.

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Secondo Fayez Rasamny, il ministro delle opere pubbliche e dei trasporti, l'apertura dello scalo è una "necessità economica nazionale". Il settore privato è chiamato a investire tra 5 milioni e 6 milioni di dollari statunitensi nello sviluppo dell'aeroporto. Il governo libanese completerà l'opera migliorando la rete viaria della regione circostante. Il progetto include inizialmente voli per Turchia, Egitto e Giordania, come specificato dal ministro Rasamny.

Opposizione storica e cambio di potere

Per anni, politici del nord del Libano hanno sollecitato la riattivazione della vecchia base aerea di Kleiat a beneficio della prosperità della regione dell'Akkar. Quest'area, confinante con la Siria, è abitata da oltre 300.000 persone e è considerata la zona più povera del Libano. La proposta si scontrava con una forte opposizione da parte di Hezbollah, un gruppo sciita armato sostenuto dall'Iran che esercitava un'influenza decisiva sugli affari di governo.

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Hadi Hobeich, ex deputato dell'Akkar, ha confermato che nel 2022 aveva cercato di far avanzare il progetto con un gruppo di parlamentari della regione. L'iniziativa aveva ottenuto l'approvazione di tutti i partiti politici tranne Hezbollah. Il gruppo ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dello scalo e ha mostrato una "forte ostilità" verso l'idea. L'ufficio media di Hezbollah non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters riguardo alla posizione attuale.

Il rapporto di forza in Libano è cambiato radicalmente dal 2024. In questo periodo, Israele ha attaccato Hezbollah in due guerre consecutive entro due anni. Inoltre, il presidente siriano Bashar al-Assad, alleato di Hezbollah, è stato rovesciato, indebolendo ulteriormente la presa del gruppo sugli affari governativi libanesi. Anche Assad si era opposto al progetto, temendo che lo scalo potesse cadere sotto il controllo di forze di sicurezza ostili.

Impatto locale e prospettive future

Dall'inizio del 2025, il primo ministro Nawaf Salam sta perseguendo una politica volta a garantire il disarmo di Hezbollah. In questo contesto, il governo ha assegnato una concessione quinquennale alla società privata Sky Lounge. L'accordo è basato su un partenariato pubblico-privato per la gestione dello scalo. Il presidente di Sky Lounge, Ziad Monla, ha dichiarato che il governo vuole aprire l'aeroporto "il prima possibile".

Monla ha affermato che il nord del Libano è stato dimenticato per 30 o 40 anni. La sua visione è quella di creare un hub che serva sia i passeggeri siriani che quelli libanesi. Si aspetta che il governo possa guadagnare fino a 20 milioni di dollari attraverso questa operazione nel corso dei quattro anni di concessione. Sky Lounge ha già firmato un accordo con una compagnia aerea locale per gestire i voli.

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Negotiations with regional and international carriers remain ongoing. When Reuters visited the airport in early November, dozens of workers were active. They were transforming a hangar into a passenger terminal. Inside, cables snaked across the floor and scaffolding stood against bare walls. Hamed Zakaria, a local political activist and businessman, has lobbied officials for more than a decade. He hopes the new airport will bring development to the neglected region.""