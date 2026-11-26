La crisi umanitaria in Libano accelera con l'inverno: 800mila rifugiati siriani e 300mila sfollati rischiano il gelo. L'Unhcr chiede 50 milioni di dollari per kit di sopravvivenza essenziali.

Con l'arrivo dei mesi invernali, centinaia di migliaia di persone in Libano rischiano di affrontare il freddo intenso senza ripari adeguati, coperte termiche o sistemi di riscaldamento funzionanti. La situazione critica si è aggravata a causa della sovrapposizione della profonda crisi economica nazionale con le conseguenze umanitarie dei conflitti armati in corso. Le organizzazioni internazionali devono ora gestire bisogni crescenti mentre le risorse disponibili si riducono drasticamente, costringendo a scelte dolorose nella distribuzione degli aiuti di sopravvivenza.

Dati sfollati Siria conflitto Israele

Il Libano rimane uno dei Paesi al mondo con il tasso più elevato di rifugiati pro capite, ospitando circa 800mila rifugiati siriani e 300mila libanesi sfollati internamente. Questo drammatico aumento è dovuto principalmente all'offensiva militare israeliana iniziata a marzo, che ha costretto migliaia di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. La struttura sociale del Paese è stata sconvolta, con molte comunità costrette a vivere in strutture temporanee incapaci di garantire protezione contro la pioggia e il freddo rigoroso dei mesi invernali.

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Oltre alla necessità immediata di riparo, le famiglie sfollate affrontano costi elevati per l'acquisto di vestiti pesanti, carburante per il riscaldamento e farmaci essenziali. L'Unhcr stima che circa 300mila persone avranno bisogno di assistenza aggiuntiva specifica per l'inverno. Questa assistenza include kit di rifugio completi, materassi anti-umidità per combattere l'umidità che causa malattie respiratorie, coperte termiche e teli resistenti per chiudere le finestre frantumate dalle esplosioni o per sostituire le tende di scarsa qualità.

Priorizzazione vulnerabilità finanziamenti Unhcr

Marco Procaccini, responsabile dell'ufficio Unhcr di Tripoli, spiega che l'agenzia non può assistere tutti, rendendo necessaria un'iper-priorizzazione basata sul livello di vulnerabilità. Le categorie prioritarie includono donne con bambini piccoli, persone con disabilità fisica o mentale, anziani fragili, vittime di violenza di genere e individui affetti da malattie croniche non trattate. Questa selezione rigida è imposta dalla mancanza di fondi sufficienti per coprire l'intero fabbisogno della popolazione colpita.

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La contrazione delle risorse provenienti dai Paesi tradizionalmente donatori ha travolto tutti i teatri di risposta umanitaria, compreso il quadro operativo libanese. Quest'anno, l'operazione di aiuto è finanziata solo al 24% dell'effettiva necessità. Marco Procaccini illustra matematicamente l'impatto: se l'Unhcr aveva previsto di assistere 100 persone, ora deve limitarsi a soccorrerne solo un quarto. Il sostegno economico è stato ridotto al minimo vitale, eliminando le forme di assistenza preventiva o di mantenimento dello standard di vita.

Gli spazi sicuri per le vittime di violenza fisica, come le donne sfollate costrette a lasciare la propria comunità, rischiano la chiusura per mancanza di fondi. Questo comporta la perdita immediata di assistenza medica specialistica e supporto psicologico cruciale per la guarigione dal trauma. Nonostante le critiche di alcuni commentatori sugli sprezi nel settore umanitario globale, la realtà sul campo mostra un'esatta opposizione: le organizzazioni operano al limite delle loro capacità operative senza risorse adeguate.

Resilienza famiglie Sud Libano ritorni Siria

Nel sud del Libano, una famiglia composta esclusivamente da adulti, tra cui anziani, ha subito la quinta sfollamento in vita a causa delle dinamiche del conflitto e dell'instabilità politica. Questi coltivatori di olive e mandorle vedono i loro campi distrutti ogni volta che tentano di fare ritorno alle terre native. La loro determinazione a ricostruire rappresenta un esempio di resilienza umana, ma richiede un contesto di pace per essere sostenibile e non perpetuare il ciclo di violenza ed emergenza permanente.

Dopo più di dieci anni di sfollamento a senso unico, il nuovo corso politico in Siria ha aperto possibilità di rientro per molti profughi. A partire dal 2025, oltre 700mila persone sono tornate in Siria, di cui 100mila con l'aiuto logistico dell'Unhcr. Tuttavia, il livello di distruzione infrastrutturale è ancora altissimo, spingendo alcuni profughi a portare con sé le tende da campo per mancanza di certezze sulle condizioni degli alloggi disponibili. L'obiettivo è garantire che questi ritorni siano durevoli, sostenibili e non transitori verso un'altra emergenza.

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Finanziamento 50 milioni dollari 2026 campagna Unhcr

Per compensare i drastici tagli al bilancio e raccogliere fondi urgenti per l'assistenza invernale nei teatri Afghanistan, Ucraina, Siria e Libano, l'Unhcr ha lanciato una nuova campagna annuale rivolta al settore privato e ai singoli cittadini. L'organizzazione punta a raccogliere almeno 50 milioni di dollari per gli aiuti invernali nella stagione 2026-27. Questa richiesta rappresenta un incremento di 3 milioni di dollari rispetto alla somma raccolta lo scorso anno per iniziative simili.

Il contesto geopolitico globale influisce sulle strategie di finanziamento, come evidenziato dalle posizioni inconciliabili emerse durante il summit sul budget 2028-2034. Mentre la Germania spinge per nuovi tagli di spesa, l'Italia li esclude categoricamente, complicando anche le prospettive di prestito all'Ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha urgenza di chiudere gli accordi prima che cambi l'orientamento politico all'Eliseo, mentre Marine Le Pen suggerisce riduzioni drastiche dei fondi all'Ue in caso di vittoria elettorale. Queste tensioni internazionali amplificano la necessità di una pianificazione finanziaria solida e immediata per le emergenze umanitarie critiche.