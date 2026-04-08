Libano: Meloni condanna attacco a convoglio Unifil, richiesta di chiarimenti a Israele

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, condanna fermamente l'attacco a una colonna italiana della missione Unifil in Libano e chiede spiegazioni immediate a Israele. La Farnesina ha convocato l'Ambasciatore israeliano a Roma. L'Italia esprime preoccupazione per la sicurezza dei suoi militari e chiede la fine delle ostilità.

Libano : Meloni condanna l'attacco a una colonna italiana dell' Unifil e chiede chiarezza a Israele . La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha espresso la sua ferma condanna per l'incidente avvenuto nel sud del Libano , dove un convoglio italiano appartenente alla missione Unifil , chiaramente identificabile, è stato oggetto di colpi di avvertimento da parte dell'esercito israeliano.

Palazzo Chigi ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, sottolineando che i militari italiani operano in Libano in base a un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, agendo nell'interesse del mantenimento della pace. È stato definito inaccettabile che il personale che opera sotto l'egida dell'ONU sia messo a rischio da azioni irresponsabili, considerate una palese violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. La Presidente Meloni attende con interesse gli esiti della convocazione dell'Ambasciatore d'Israele a Roma presso la Farnesina, avvenuta su iniziativa del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La gravità dell'evento richiede una risposta chiara e completa da parte di Israele, volta a chiarire le circostanze dell'attacco e a prevenire future azioni simili che potrebbero compromettere la sicurezza dei militari italiani e l'intera missione Unifil. La Presidenza del Consiglio ha inoltre evidenziato l'importanza di sfruttare il cessate il fuoco concordato tra Iran, Stati Uniti e Israele, come un'opportunità cruciale per porre fine alla guerra in Libano. La situazione rimane estremamente delicata, con Hezbollah criticato per aver trascinato la nazione nel conflitto e con l'Italia che ribadisce la necessità di garantire la sicurezza dei suoi soldati e dell'intero contingente Unifil. L'Italia, da parte sua, ribadisce la sua ferma richiesta affinché Israele fornisca una spiegazione completa e assuma le proprie responsabilità per quanto accaduto. L'incidente mette in evidenza le sfide complesse e i rischi che i militari italiani affrontano quotidianamente nello svolgimento della loro missione di pace in Libano. Il governo italiano si è impegnato a garantire la protezione dei propri soldati e a sostenere gli sforzi diplomatici per una risoluzione pacifica del conflitto. La dichiarazione di Palazzo Chigi sottolinea anche la necessità di porre fine agli attacchi israeliani in Libano, che hanno già causato un elevato numero di vittime e un'inaccettabile quantità di sfollati. La priorità è la sicurezza dei militari italiani e dell'intero contingente Unifil, e l'Italia ribadisce con forza la sua determinazione a perseguire questo obiettivo





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