Libano: Migliaia di Sfollati Tornano a Casa Dopo il Cessate il Fuoco, Ma Israele Continua le Demolizioni

Migliaia di sfollati libanesi stanno tornando nelle aree meridionali dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, ma Israele prosegue la demolizione di case ed edifici, alimentando dubbi sulla tenuta dell'accordo e sul futuro della regione. La situazione è aggravata dal coinvolgimento di Hezbollah e dalle tensioni con l'Iran.

Nelle ultime 48 ore, in Libano si è assistito a un esodo di massa di migliaia di sfollati provenienti dal sud del paese. Questi cittadini hanno intrapreso il viaggio di ritorno verso le aree a sud del fiume Zahrani, precedentemente evacuate a seguito delle operazioni militari condotte dall'esercito israeliano. La decisione di intraprendere questo rischioso ritorno è stata presa in seguito all'entrata in vigore del cessate il fuoco giovedì sera. Molti di coloro che stanno tornando temono di trovare le proprie abitazioni gravemente danneggiate o addirittura completamente distrutte dagli eventi bellici.

Sui social media sono emerse numerose immagini che documentano l'intenso traffico sull'autostrada costiera libanese, l'arteria principale che attraversa il paese da nord a sud. Centinaia di veicoli, stipati di materassi e beni personali, hanno creato lunghe code, testimoniando la disperazione e la speranza di chi cerca di ricostruire le proprie vite.

Il cessate il fuoco è stato raggiunto in seguito a pesanti bombardamenti israeliani sul Libano, che hanno causato la morte di oltre 2.000 persone, e agli attacchi perpetrati da Hezbollah verso Israele. Tuttavia, la stabilità di questo accordo è motivo di grande scetticismo e incertezza.

Informazioni riportate da un quotidiano suggeriscono che l'esercito israeliano stia proseguendo con la demolizione sistematica di case, edifici pubblici e scuole. Questa operazione su larga scala, secondo quanto dichiarato dalle fonti consultate, mirerebbe a «ripulire l'area». La gravità delle azioni è ulteriormente sottolineata dall'impiego di decine di mezzi pesanti, inclusi escavatori gestiti da ditte private appaltatrici. Alcuni lavoratori, stando a quanto emerso, sarebbero remunerati in base al numero di strutture demolite.

Una fonte anonima, citata dallo stesso quotidiano, ha rivelato che alcune di queste ditte avrebbero già operato nella Striscia di Gaza, dove la distruzione di edifici era una tattica ricorrente. Questo scenario solleva profonde preoccupazioni sulle conseguenze a lungo termine e sulle intenzioni delle forze israeliane al di là del mero cessate il fuoco.

Il cessate il fuoco in Libano, negoziato tra il governo libanese e Israele, si inserisce in un contesto geopolitico già teso, affiancandosi a quello precedentemente annunciato l'8 aprile tra Israele, Stati Uniti e Iran. Fonti indicano che questo accordo sarebbe stato in gran parte imposto dal presidente statunitense Donald Trump, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, suo stretto alleato, avrebbe preferito proseguire le ostilità, inclusa quella con l'Iran.

Hezbollah, un gruppo radicale che esercita un'influenza significativa all'interno del Libano, non è stato direttamente coinvolto nei negoziati e ha addirittura disconosciuto l'accordo. Essendo un alleato chiave dell'Iran, che lo arma e supporta, le azioni di Hezbollah sono attentamente monitorate. La sua adesione al cessate il fuoco potrebbe essere interpretata come un segnale di apertura dell'Iran verso un accordo di pace definitivo con gli Stati Uniti. Al contrario, una ripresa degli attacchi da parte di Hezbollah comporterebbe una reazione immediata da parte di Israele, annullando di fatto il cessate il fuoco e mettendo a repentaglio i delicati negoziati in corso con l'Iran.

Un recente incidente, in cui un soldato francese appartenente all'UNIFIL (la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano) è rimasto coinvolto, ha ulteriormente complicato la situazione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha attribuito la responsabilità a Hezbollah, negando fermamente qualsiasi coinvolgimento. Questo episodio evidenzia la fragilità della situazione e la potenziale instabilità che potrebbe derivare da azioni non autorizzate o escalation.

Le azioni sul terreno, come la demolizione di infrastrutture civili, sollevano seri interrogativi sulla natura delle operazioni israeliane e sul loro impatto umanitario e sulla futura ricostruzione. La situazione in Libano rimane estremamente fluida, con la popolazione che affronta le conseguenze di un conflitto devastante e l'incertezza di un futuro segnato dalla fragilità degli accordi di pace





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libano Israele Cessate Il Fuoco Sfollati Hezbollah Demolizioni Iran UNIFIL Conflitto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distruttoPrima del cessate il fuoco, l'idf ha colpito il passaggio di Qasmiyeh che porta al sud del Paese (ANSA)

Read more »

Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuocoLeggi su Sky TG24 l'articolo Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco

Read more »

Libano in festa per la tregua, in migliaia cercano di tornare a casaDieci giorni di cessate il fuoco dopo l'accordo con Israele (ANSA)

Read more »

Trump, Israele non bombarderà Libano, gli è stato proibito dagli Usa'Israele non bombarderà più il Libano; gli è stato proibito di farlo dagli Stati Uniti'. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. (ANSA). (ANSA)

Read more »

Tensioni USA-Israele sul cessate il fuoco in Libano: Trump ritratta, Netanyahu scioccatoDopo un post di Donald Trump che sembrava vietare un'interruzione delle operazioni militari in Libano, l'ex presidente ha ammorbidito i toni, parlando di divergenze ma riconoscendo Netanyahu come un buon partner. Nonostante la precisazione americana che il divieto riguarda solo le operazioni offensive, la leadership israeliana è rimasta scioccata e ha sottolineato il diritto di autodifesa.

Read more »

Migliaia di sfollati stanno rientrando nel sud LibanoApprofittando del cessate il fuoco con Israele, che però sta continuando a demolire edifici, case e scuole

Read more »