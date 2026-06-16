Libano: oltre 3700 morti in tre mesi di guerra tra Israele e Hezbollah, danni catastrofici e 1,2 milioni di sfollati

Il conflitto iniziato il 2 marzo ha causato un bilancio di vittime più elevato rispetto alla precedente guerra, con distruzioni Massive di abitazioni e infrastrutture e un impatto economico devastante che rischia di far arretrare il paese di anni.

Il Libano ha vissuto una devastante escalation del conflitto regionale iniziato con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran più di tre mesi fa, un conflitto che ora sembra dirigersi verso una conclusione con un accordo tra Washington e Teheran.

La guerra è arrivata nel paese il 2 marzo, quando il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha aperto il fuoco contro Israele in appoggio a Teheran, provocando una risposta massiccia da parte di Israele con una campagna aerea e terrestre che ha sconvolto l'intero paese. Dal 2 marzo fino alla notte del 14 giugno, quando è stato annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran, il ministero della Salute libanese ha registrato un bilancio di vittime estremamente pesante: almeno 3.783 morti e 11.699 feriti.

Tra le vittime ci sono 247 bambini, 363 donne e 133 operatori sanitari. I dati non distinguono tra civili e combattenti, e Hezbollah non ha fornito un conteggio delle sue perdite.

Questo tributo di sangue supera sia le 3.468 persone uccise in Iran entro la fine di aprile, quando era stata raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Iran, sia le cifre del ministero per l'ultimo conflitto diretto tra Israele e Hezbollah, durato dall'ottobre 2023 al novembre 2024, in cui persero la vita 3.768 persone, la stragrande maggioranza dopo l'inizio dell'offensiva israeliana nel settembre 2024. Anche il conto delle perdite israeliane è significativo: almeno 28 soldati sono stati uccisi in Libano durante questa guerra, secondo un Reuters, mentre quattro civili sono morti per i raid di Hezbollah.

Questi numeri sono inferiori rispetto ai 73 soldati e 45 civili morti nel nord di Israele durante il conflitto 2023-2024. Gli attacchi aerei israeliani hanno danneggiato o raso al suolo edifici in tutto il Libano, con danni più concentrati nel sud ma che hanno colpito anche la capitale e i suoi sobborghi meridionali.

Le truppe israeliane, occupando una vasta fascia del sud, hanno raso al suolo decine di villaggi, dichiarando che l'obiettivo è proteggere i residenti del nord di Israele dagli attacchi dei combattenti di Hezbollah che si nascondono tra i civili. I danni infrastrutturali sono vasti: secondo il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica del Libano, che ha monitorato il periodo dal 2 marzo al 17 maggio, più di 68.000 unità abitative sono state dannate o distrutte in tutto il paese.

Di queste, quasi 30.000 si trovano nei tre distretti più meridionali e oltre 8.000 a Beirut e nei suoi sobborghi meridionali. Un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) ha stimato che, solo per Beirut e i sobborghi meridionali, i danni ammontano a 365 milioni di dollari. L'impatto umanitario è catastrofico: più di 1,2 milioni di persone sono sfollate a causa dei bombardamenti e degli ordini di evacuazione emessi da Israele dal 2 marzo.

Tra loro ci sono centinaia di migliaia di abitanti dei sobborghi meridionali di Beirut, che sono stati evacuati per la prima volta in massa durante questo conflitto. Anche dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, molti sfollati non sono tornati alle proprie case, sia perché le loro abitazioni erano distrutte sia perché scettici sulla durata della tregua in Libano. L'impatto economico è paralizzante.

Le autorità libanesi non hanno ancora quantificato i danni totali, ma hanno sottolineato che il conflitto ha interrotto la fragile ripresa del paese dopo una serie di crisi, tra cui la guerra 2023-2024, l'esplosione al porto di Beirut del 2020 e il crollo finanziario del 2019. Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ha dichiarato a Reuters a maggio che l'economia potrebbe contrarsi di almeno il 7% quest'anno.

Secondo la Banca Mondiale, la guerra del 2024 è costata al Libano almeno 8,5 miliardi di dollari in danni materiali e perdite economiche. Il PIL reale del paese si è contratto del 7,1% nel 2024, portando a un calo cumulativo di quasi il 40% dal 2019.

L'immagine di una donna che tiene una bandiera di Hezbollah tra le macerie a Deir Qanoun al-Nahr, nel distretto di Tiro, il 15 giugno 2026, simboleggia la distruzione e la resilienza di un paese devastato da mesi di combattimenti. Questa notizia, tradotta automaticamente per una rapida diffusione, evidenzia la complessità e la tragedia di un conflitto che ha superato ogni precedente nella sua letalità per il Libano, con un costo umano, abitativo ed economico senza precedenti





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