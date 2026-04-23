Libano: Un Equilibrio Precario tra Israele, Hezbollah e gli Interessi Internazionali

Il governo libanese si trova in una posizione difficile nelle trattative con Israele, cercando di porre fine a un conflitto in cui è stato trascinato, bilanciando gli interessi di diversi attori regionali e interni.

Il governo libanese si trova in una posizione estremamente delicata nelle trattative con Israele , costretto a mediare per porre fine a un conflitto in cui non ha avuto un ruolo iniziale.

La situazione è complicata dalla presenza di molteplici attori con interessi divergenti, tra cui Israele, l'Iran, Hezbollah e gli Stati Uniti, rendendo difficile per il Libano far valere la propria sovranità e i propri interessi. Il conflitto, iniziato con l'attacco di Hezbollah a Israele all'inizio di marzo, ha trascinato l'intero Libano in una guerra al fianco dell'Iran, con conseguenze devastanti per la popolazione civile e infrastrutture del paese.

Oltre 2000 persone hanno perso la vita a causa dei bombardamenti israeliani, che hanno colpito ampie zone del Libano, inclusa la capitale Beirut, e hanno portato all'occupazione di una porzione del territorio libanese meridionale. Il governo libanese chiede il ritiro completo delle truppe israeliane e il rientro dei rifugiati, ma Israele insiste sulla necessità di eliminare la minaccia rappresentata da Hezbollah prima di ritirarsi.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla divisione interna all'interno della popolazione libanese riguardo ai negoziati, con Hezbollah che si riserva il diritto di agire autonomamente se il governo dovesse proseguire sulla strada del dialogo diretto. Il disarmo di Hezbollah è un obiettivo condiviso da Libano e Israele, ma il governo libanese non dispone dei mezzi necessari per raggiungere questo scopo, data la forza e l'addestramento superiore del gruppo rispetto all'esercito regolare.

Hezbollah, finanziato e armato dall'Iran, è parte integrante dell'Asse della Resistenza, un insieme di milizie sciite filoiraniane che perseguono gli interessi del regime in Medio Oriente. Il presidente libanese Joseph Aoun ha tentato di separare la guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran da quella tra Israele e Hezbollah, ma finora senza successo.

La situazione è aggravata dal rischio di creare ulteriori fratture in un paese già profondamente diviso, soprattutto a causa del possibile insediamento di rifugiati sciiti provenienti dal sud in aree abitate da altre comunità. La complessità della situazione richiede un approccio delicato e una mediazione efficace per raggiungere una soluzione duratura che garantisca la stabilità e la sicurezza nella regione





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