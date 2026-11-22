Una donna di 62 anni è stata liberata dopo oltre 40 anni di lavoro forzato senza stipendio né riposo in una residenza a San Paolo, in Brasile. Le indagini hanno rivelato condizioni disumane, negazione dell'istruzione e sottrazione di una figlia, con un debito di oltre due milioni di reais da parte dei datori di lavoro.

Una straordinaria e straziante storia di libertà ritrovata è emersa dalle profondità della società brasiliana, portando alla luce una realtà che pochi oserebbero immaginare. Una donna di sessantadue anni è stata finalmente liberata da una condizione di servitù domestica estrema durata oltre quarant'anni.

La sua vita è stata vissuta all'interno della stessa abitazione, senza mai percepire un salario regolare, senza godere di giorni di ferie e senza avere un solo momento di riposo vero. La sua routine era dettata da un impegno continuo, sette giorni su sette, anche durante le festività nazionali e religiose, spesso estendendosi fino a tarda notte.

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Sabotaggio istruzione e sottrazione figlia

Il suo tentativo di emancipazione attraverso l'istruzione è stato sistematicamente sabotato; quando ha cercato di imparare a leggere e scrivere, i suoi libri sono stati misteriosamente rimossi e le autorità scolastiche sono state istigate a interrompere il suo percorso di alfabetizzazione. Tuttavia, l'aspetto più tragico e simbolico della sua oppressione riguarda la figlia che, sostiene, le fu sottratta pochi giorni dopo il parto.

Al posto del neonato, la sua famiglia di datori di lavoro le avrebbe consegnato soltanto un peluche, cancellando fisicamente e emotivamente il legame materno. Le indagini condotte da Leonardo Sakamoto sul quotidiano Uol, basandosi sulle verifiche effettuate da ispettori del lavoro, magistrati della procura del lavoro e della procura federale, nonché dai difensori pubblici e dagli agenti della polizia federale, hanno ricostruito un quadro di schiavitù moderna di rara intensità.

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L'operazione di liberazione, avvenuta il dieci novembre, ha portato all'interrogatorio della donna che aveva vissuto con quella famiglia fin dall'infanzia, passando di generazione in generazione sotto lo stesso tetto. Non esiste una distinzione tra tempo di lavoro e tempo libero per lei; le giornate lavorative si prolungano fino a notte inoltrata, mentre le occasioni per uscire, incontrare amici o mantenere legami familiari sono estremamente rare.

Condizioni abitative degradanti e detenzione documenti

La condizione abitative era degradante, con una stanza trasformata in un deposito ingombro di oggetti inospitale. La famiglia riteneva che vitto e alloggio costituissero sufficiente compensazione, trattenendo anche parte del suo assegno pensionistico e custodendo i suoi documenti personali. Minacce, umiliazioni e aggressioni hanno segnato la sua quotidianità, impedendole di acquisire anche la capacità base di leggere un documento o gestire pratiche semplici, restando analfabeta nonostante i tentativi falliti di accedere all'istruzione.

Il debito economico accumulato dalla famiglia nei confronti della lavoratrice, calcolato dagli ispettori includendo stipendi arretrati, ferie non godute, tredicesima e altri diritti, supera i due milioni di reais, una somma che corrisponde a diverse centinaia di migliaia di euro. Nonostante la formale contestazione, la famiglia non ha effettuato alcun pagamento né ha adottato misure per regolarizzare la situazione.

La donna è stata trasferita in un luogo sicuro, sottoposta a visite mediche e affidata all'assistenza sociale, mentre le autorità stanno valutando le azioni legali per il risarcimento danni e l'accertamento delle responsabilità. Questo caso non è isolato: dal 1995, oltre settantamila persone sono state liberate in Brasile da forme di sfruttamento riconducibili alla schiavitù.

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Casi simili si ripetono frequentemente, come quello di un'altra domestica liberata dopo trentacinque anni nello stesso stato o di una nonagenaria rimasta al servizio di una famiglia per settantacinque anni, sottolineando la persistenza di queste gravi violazioni dei diritti umani nella regione.