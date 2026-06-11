Liberevento 2026: una manifestazione letteraria sarda tra le ‘Grandi Manifestazioni Consolidate’

Liberevento, una delle maggiori manifestazioni letterarie della Sardegna, offre al territorio un vasto ventaglio di appuntamenti nei luoghi più suggestivi del Sud Sardegna. Quest’anno, l’edizione si distingue per il tema ‘un invito a riflettere sulle contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo’, attraverso il confronto con scrittori, giornalisti, studiosi e protagonisti della vita culturale italiana e non solo.

Liberevento , una delle maggiori manifestazioni letterarie della Sardegna , riconosciuta tra le ‘ Grandi Manifestazioni Consolidate ’ dell’isola, offre al territorio un vasto ventaglio di appuntamenti nei luoghi più suggestivi del Sud Sardegna .

Quest’anno, l’edizione si distingue per il tema ‘un invito a riflettere sulle contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo’, attraverso il confronto con scrittori, giornalisti, studiosi e protagonisti della vita culturale italiana e non solo. Tra gli ospiti spiccano Cathy La Torre, Alessandro Orsini, Luca Sommi, Viola Ardone, Teresa Manes, Serena Bortone, Elena Testi, Paolo Kessisoglu, Franco Berrino, Gio Evan, Mauro Biglino, Mariangela Pira, Pegah Moshir Pour.

I comuni coinvolti sono Calasetta, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Sarroch, Teulada, Capoterra, Cagliari. La scelta dei luoghi offre al pubblico nuovi stimoli e scenari mozzafiato, con tappe nei luoghi più iconici del Sud Sardegna





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