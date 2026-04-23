Liberi di Scegliere: La Legge che Offre una Seconda Vita ai Figli dei Mafiosi

Un protocollo innovativo ideato da un giudice calabrese permette ai figli e alle mogli dei mafiosi di abbandonare la criminalità e iniziare una nuova vita. Ora si propone una legge nazionale per estendere l'iniziativa a tutto il territorio italiano.

Un giudice calabrese, Roberto Di Bella , ha sviluppato un protocollo innovativo chiamato “Liberi di scegliere” per sottrarre i figli e le mogli dei mafiosi all'influenza criminale.

Il protocollo, nato nel 2012 presso il tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, offre protezione a coloro che desiderano abbandonare le famiglie legate alla 'ndrangheta, Cosa Nostra o Camorra, evitando ritorsioni. L'approccio si concentra sul riavvicinamento alle emozioni e sulla creazione di un futuro diverso, lontano dalla cultura criminale. Finora, il protocollo ha permesso l'allontanamento di circa 200 minori e 34 donne, con un tasso di recidiva molto basso tra i giovani adulti.

Il successo del protocollo ha portato alla sua estensione a Catania, Palermo e Napoli, e ora si propone una legge nazionale per renderlo operativo su tutto il territorio italiano. La legge mira a semplificare le procedure per il cambio di identità, aumentare i fondi disponibili e rafforzare le tutele per coloro che si allontanano dalla criminalità organizzata. Attualmente, cambiare nome e cognome è complicato e la richiesta è pubblicamente visibile, tranne che per i collaboratori di giustizia.

La proposta di legge gode del sostegno trasversale di maggioranza e opposizione, ma i tempi di approvazione rimangono incerti. Il giudice Di Bella sottolinea che le mafie tramandano una cultura criminale di generazione in generazione e che è necessario un approccio preventivo che vada oltre le semplici sanzioni penali. Il protocollo è stato sviluppato in collaborazione con l'associazione Libera, la Conferenza Episcopale Italiana e diversi ministeri, dimostrando un impegno corale nella lotta alla criminalità organizzata.

I casi affrontati sono spesso drammatici, con minori coinvolti in crimini efferati o costretti a scegliere tra la famiglia e la giustizia. La legge nazionale è fondamentale per garantire una protezione adeguata a queste persone vulnerabili e per offrire loro una reale opportunità di reinserimento sociale. La difficoltà principale risiede nel garantire l'anonimato e la sicurezza di chi si allontana, evitando che venga rintracciato e subisca violenze.

Molte donne, ad esempio, sono costrette a lavorare in nero per non essere identificate. Il protocollo “Liberi di scegliere” rappresenta un faro di speranza in un contesto difficile, dimostrando che è possibile spezzare il ciclo della criminalità e offrire un futuro migliore ai figli e alle mogli dei mafiosi. L'esperienza maturata in questi anni evidenzia la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga magistratura, forze dell'ordine, servizi sociali e associazioni del terzo settore.

La legge nazionale, se approvata, costituirà un passo avanti significativo nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela dei diritti delle vittime innocenti





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