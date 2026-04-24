Liberi di Scegliere: La Legge che Offre una Via d'Uscita ai Figli dei Mafiosi

Un protocollo innovativo ideato da un giudice calabrese permette ai figli e alle mogli dei mafiosi di abbandonare la criminalità organizzata. Ora si punta a una legge nazionale per estendere l'iniziativa su tutto il territorio italiano.

Un giudice calabrese, Roberto Di Bella , ha sviluppato un protocollo innovativo chiamato “Liberi di scegliere” per sottrarre i figli e le mogli dei mafiosi all'influenza criminale.

Il protocollo, nato nel 2012 presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, offre protezione a coloro che desiderano abbandonare le famiglie legate alla 'ndrangheta, Cosa Nostra o Camorra, evitando ritorsioni. L'approccio si concentra sul riavvicinamento dei ragazzi alle proprie emozioni, offrendo un'alternativa alla vita criminale. Finora, il protocollo ha permesso a circa 200 minori e 34 donne di allontanarsi dai contesti mafiosi, con un tasso di recidiva molto basso, circa il 20%.

Il successo del protocollo ha portato alla sua estensione a Catania, Palermo e Napoli, e ora si propone una legge nazionale per renderlo operativo su tutto il territorio italiano. La legge mira a semplificare le procedure per il cambio di identità, fornire maggiori fondi e rafforzare le tutele per coloro che si allontanano dalla criminalità organizzata. Attualmente, cambiare nome e cognome è complicato e la richiesta è pubblicamente visibile, tranne che per i collaboratori di giustizia.

La proposta di legge gode del sostegno trasversale di maggioranza e opposizione, ma i tempi di approvazione rimangono incerti. Di Bella sottolinea che le mafie rappresentano una cultura ereditaria e che la prevenzione è fondamentale, oltre agli strumenti penali. Il protocollo è nato dalla constatazione di dover condannare i figli di persone che lui stesso aveva condannato anni prima.

La collaborazione di associazioni come Libera e della Conferenza Episcopale Italiana è stata cruciale per lo sviluppo e l'implementazione del protocollo, che ha visto l'adesione di diversi ministeri e della Direzione Nazionale Antimafia. Il giudice evidenzia come le donne che si allontanano dalle famiglie mafiose siano spesso costrette a lavorare in nero per evitare di essere rintracciate e subire violenze.

I minori, spesso sfruttati per compiere reati grazie alla loro apparente innocenza, sono coinvolti in crimini gravi come omicidi e tentati omicidi, talvolta per presunte violazioni del codice d'onore familiare. La legge nazionale si propone di affrontare queste problematiche specifiche, offrendo una protezione più efficace e un percorso di reinserimento sociale per coloro che scelgono di rompere con il passato criminale





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