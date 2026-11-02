Libero giovane arrestato a Milano: la revoca dell'arresto e il caso De Simone

GIP Fabrizio Filice revoca l'arresto di un 24enne coinvolto nei tumulti del 17 ottobre a Milano. Dettagli sulla liberazione, sul dirigente De Simone e sulle prossime udienze.

Il 24enne arrestato durante i gravi scontri verificatisi nel cuore di Milano il 17 ottobre è tornato in libertà dopo la revoca dell'ordinanza di arresti domiciliari da parte del giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Filice. Questa decisione giunge nello stesso giorno in cui è emersa la notizia della lettera di minacce rivolta contro il dirigente della Polizia di Stato, Angelo De Simone, rimasto gravemente ferito alla testa durante gli eventi del fine settimana. La liberazione del giovane rappresenta un atto proceduralmente significativo, sancendo l'assenza di elementi probatori sufficienti per mantenere una misura cautelare restrittiva nei suoi confronti.

Dettaglio della revoca e ruolo del Gip Filice

Il GIP Fabrizio Filice ha disposto la revoca della misura restrittiva su sollecitazione della Procura di Milano, dopo aver valutato gli approfondimenti investigativi richiesti dalla magistrato inquirente, Giovanna Cavalleri. L'ordinanza originaria prevedeva l'arresto domiciliare per il giovane difeso dall'avvocato Guido Guella, il quale era accusato di resistenza aggravata. L'imputazione iniziale sosteneva che il 24enne avesse协助 a un minorenne nel tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine durante gli scontri.

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La decisione di revoca non è arrivata immediatamente dopo la prima audizione, ma è il frutto di un iter che ha visto la difesa presentare ricorso al Riesame contro l'ordinanza. L'udienza originale era stata fissata per il giorno successivo, ma è stata annullata in quanto il GIP ha provveduto alla revoca nello stesso pomeriggio, dimostrando una valutazione dinamica della situazione processuale. Il giudice aveva già in precedenza sottolineato la carenza di prove concrete a carico dell'imputato, elemento che ha favorito l'orientamento verso la libertà personale.

La posizione della difesa e le dinamiche del 17 Ottobre

L'avvocato Guido Guella ha rappresentato con forza l'innocenza del suo assistito, riadattando la narrazione degli eventi. Secondo quanto riportato dalle fonti dell'agenzia Ansa, il giovane ha sostenuto durante l'interrogatorio di non aver partecipato attivamente a violenze o resistenze. La sua difesa ha sintetizzato la sua posizione affermando che lui era semplicemente la persona sbagliata nel posto e nel momento sbagliato, negando qualsiasi involvemente diretto nelle attività criminali attribuitegli inizialmente.

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Gli scontri del 17 e 18 ottobre hanno caratterizzato Milano con una ondata di violenza senza precedenti, segnata da devastazioni e saccheggi. In quel contesto caotico, il dirigente della Polizia di Stato, Angelo De Simone, è stato colpito alla testa durante uno degli assalti, riportando ferite gravi che hanno immediatamente suscitato scandalo internazionale. Le immagini del volto del dirigente coperto di sangue sono diventate il simbolo della brutalità degli eventi, distinguendosi come il punto focale dell'attenzione mediatica e politica sui tumulti urbani.

Impatto sulle procedure legali e prossime udienze

Nonostante la liberazione del 24enne, il quadro processuale rimane complesso e attivo per gli altri coinvolti. La Procura di Milano ha deciso di non revocare le misure cautelari per un altro arrestato del 17 ottobre, che ha presentato un proprio ricorso al Riesame. L'udienza relativa a questo caso è fissata per domani, mantenendo alta l'attenzione sulla linea adottata dall'ufficio inquirente. Questa distinzione dimostra che la revoca del primo giovane non implica un'allentata posizione generale della magistratura verso tutti i sospettati.

Il bilancio complessivo degli arresti e delle misure cautelari per il weekend di violenza è significativo. Sono stati identificati e fermati dieci maggiorenni, di cui sei sottoposti al carcere su decisione di due diversi GIP, mentre per gli altri è stata applicata la custodia domiciliare o l'obbligo di firma. Per i minori, il quadro è ancora più ampio, con quarantacinque giovani arrestati. Tra questi, tre minori sono stati inseriti in carcere, mentre i restanti hanno subito misure come i domiciliari o il collocamento in comunità, riflettendo la severità del sistema giudiziario di fronte a episodi di guerriglia urbana.