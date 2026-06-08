Libertà di stampa e diritto di cronaca: il caso del Fatto Quotidiano solleva interrogativi sui limiti dell'informazione

Analisi del conflitto tra libertà di stampa e verità delle notizie, con focus sulla campagna del Fatto Quotidiano contro la procuratrice di Milano e le reazioni del direttore Marco Travaglio.

Il conflitto tra diritto all'informazione e libertà di stampa emerge impietosamente in tutta la sua complessità, al di là di ogni altra considerazione. Questo è un punto nevralgico dell'assetto democratico: toccare la libertà di stampa e, peggio, limitarla, danneggia profondamente la democrazia.

Tuttavia, resta da chiedersi se la libertà dei guardiani del potere non abbia alcun limite e possa arrivare fino a diffondere notizie non corrispondenti al vero, come ha affermato la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, riferendosi a tutte le circostanze su cui il quotidiano Il Fatto ha basato la sua campagna mediatica. Un episodio del genere non colpisce soltanto la vita delle persone che finiscono nel tritacarne dello scoop, ma mina anche l'affidabilità dell'informazione stessa.

Nel tritacarne montato dal Fatto sono state travolte non soltanto la persona della diretta interessata e quella del suo compagno, attaccati su tutti i fronti - comprese le loro vicende economiche e imprenditoriali. Ma è stato coinvolto soprattutto un bambino, di cui sono state esposte senza alcun pudore le dolorose origini e la malattia di cui soffre, messa in dubbio se non addirittura negata. Un bambino. Vale la pena soffermarsi su questo aspetto.

Pubblicare un'inchiesta priva di ogni riferimento verificabile sull'attendibilità delle fonti rientra ancora legittimamente nella libertà di stampa e nell'esercizio del diritto di cronaca? La Corte di Cassazione risponde negativamente da sempre, ma il suo giudizio interviene solo quando si attiva un'indagine giudiziaria sulle informazioni pubblicate. Ciò potrebbe accadere se e quando la famiglia Cipriani-Minetti deciderà di agire per i danni già richiesti al Fatto, a Mediaset e a Report, che hanno fatto da cassa di risonanza allo scoop.

Intanto, è sconcertante il silenzio dell'Ordine dei giornalisti - l'organo preposto alla vigilanza sulla correttezza deontologica dei professionisti dell'informazione - di fronte non solo all'accertamento della falsità delle notizie diffuse, che ha impegnato una Procura generale, i carabinieri e l'Interpol, ma anche alle reazioni del direttore della testata. Chi pensava che Marco Travaglio, di fronte al provvedimento della procuratrice generale, si sarebbe attestato sulla difesa dell'intoccabilità del diritto di cronaca, si sbagliava.

Invece di difendersi invocando i sacri principi, ha rilanciato a pieno regime, anticipando l'uscita di ulteriori fonti delle sue plurime raccolte - fonti che non si spiega perché non siano state messe subito a disposizione delle autorità investigative - e arrivando persino a chiedere scuse alla procuratrice generale per le offese rivolte ai suoi giornalisti, da cui ha auspicato che ella prenda esempio per passione e dedizione all'accertamento della verità, salvo denuncia per diffamazione.

Davanti a una tracotanza del genere, che mette nel mirino della pubblica opinione la credibilità dei magistrati, non è giunto un solo richiamo: né dall'Associazione Nazionale Magistrati, altrimenti solerte a difendere la categoria da attacchi critici ben più modesti, né dall'Ordine dei giornalisti, né dalle direzioni delle due reti televisive coinvolte. Vedremo ora se qualcosa si muoverà di fronte alla dichiarazione resa a un notaio dalla teste chiave del Fatto: la massaggiatrice uruguaiana che, a indagine ancora aperta, ha ritrattato le sue affermazioni pubblicate dal giornale e ha indicato le circostanze e il modo in cui la sua intervista sarebbe stata raccolta e, secondo lei, travisata.

Anche questo dettaglio conta e va attestato - come evidentemente ignorano i cultori della procedura penale fai-da-te che stanno nella redazione del Fatto. Senza la garanzia di spontaneità delle dichiarazioni, la genuinità della fonte è sempre minata dal dubbio di condizionamenti.

Se anche a questo punto non ci saranno reazioni, la conclusione è una sola: che la libertà di stampa, il diritto di cronaca e il diritto di critica politica sono entità superiori a qualsiasi altra e non ammettono limiti né controlli. Non va dimenticato il caso di Giulia Lenzi, già assessore alla cultura del Comune di Livorno.

Il 7 ottobre 2024, Lenzi reagì a una vignetta francamente ripugnante - di tenore schiettamente antisemita - comparsa sul Fatto a commento della ricorrenza della strage terroristica: pubblicò su X un post con espressioni critiche decise e forti, non lontane da quelle con cui Marco Pannella definì lo stesso direttore molti anni fa. La cosa gli costò non soltanto le immediate dimissioni dalla carica di assessore, sollecitate istantaneamente dal sindaco, ma anche una querela per diffamazione firmata dal direttore del giornale.

Per quanto il pubblico ministero di Pisa ne abbia motivatamente richiesto l'archiviazione - attingendo a tutta la giurisprudenza che tutela il diritto di critica - la gip ne ha disposto l'imputazione per il tenore delle offese rivolte ai giornalisti della testata





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