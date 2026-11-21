Francesco Schettino lascia il carcere di Rebibbia dopo nove anni. Il Tribunale di Sorveglianza concede l'affidamento in prova ai servizi sociali per il comandante della Costa Concordia, condannato per il naufragio del 2012.

Francesco Schettino ha lasciato stasera il carcere romano di Rebibbia, mettendo così fine a una detenzione durata oltre nove anni. L'ex comandante della nave da crociera Costa Concordia era stato arrestato e recluso a partire dal maggio del 2017, data in cui era iniziato il suo periodo di prigione presso questa struttura. La decisione di concedergli la libertà condizionale attraverso un affidamento in prova è stata resa pubblica oggi dal Quotidiano Nazionale, confermando una notizia attesa da diversi mesi nel panorama giudiziario italiano.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha autorizzato l'affidamento in prova ai servizi sociali di Francesco Schettino, una misura alternativa alla detenzione che consente di scontare la pena residua all'esterno del carcere. La decisione è arrivata al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione. L'articolo del Quotidiano Nazionale evidenzia come la valutazione degli operatori penitenziari sia stata estremamente positiva, riconoscendo l'effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso osservato.

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Dettagli sulla condanna per il naufragio della Costa Concordia

Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio della Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio. Questo disastro marittimo ha causato la morte di 32 persone e ha segnato un punto di svolta nella storia della navigazione da crociera. La condanna definitiva ha imposto a Schettino di scontare la pena in carcere, ma le norme penitenziarie prevedono meccanismi di reinserimento sociale per i detenuti che abbiano dimostrato buona condotta e partecipazione attiva ai programmi educativi.

La posizione della difesa e il ruolo dell'avvocata Carnicelli

L'avvocata grossetana Francesca Carnicelli, che assiste Francesco Schettino, ha dichiarato al Quotidiano Nazionale di provare grande soddisfazione per l'esito positivo del ricorso. A suo parere, c'erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa, che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna. La legale ha sottolineato come l'adesione di Schettino al trattamento rieducativo sia stata verificata con attenzione e approvata dagli specialisti del sistema carcerario italiano.

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Il meccanismo dell'affidamento in prova ai servizi sociali

Il provvedimento, disciplinato dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate. Consente invece di scontare la pena residua all'esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall'Uepe, ovvero l'Ufficio di esecuzione penale esterna. Il rispetto delle regole imposte dall'Uepe è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella, garantendo un controllo costante sulla condotta del detenuto libertato.

Impatto sul sistema penitenziario e futuro di Schettino

La liberazione di Francesco Schettino segna la fine di un lungo capitolo giudiziario iniziato con il naufragio della Costa Concordia. Il rispetto delle norme sull'affidamento in prova rappresenta una sfida per il sistema penitenziario italiano, che deve bilanciare la rieducazione con la necessità di garantire la sicurezza pubblica. Il futuro di Francesco Schettino sarà ora determinato dal suo comportamento nel periodo di prova, sottoposto alla vigilanza dell'Uepe, con l'obiettivo di un effettivo reinserimento nella società civile.