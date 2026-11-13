Libertà Sconti 2025: Emendamenti M5S e Lega per Fine Restrizioni Regionali

Proposta bipartisan M5S, Lega e Azione per eliminare le restrizioni regionali sui saldi prima del periodo ufficiale, rispondendo alla concorrenza dell'e-commerce.

Un cambiamento strutturale nel mercato italiano della vendita al dettaglio potrebbe avvicinarsi grazie a una spinta bipartisan al Parlamento. Una serie di emendamenti al disegno di legge sulla Concorrenza, presentati da esponenti del Movimento 5 Stelle, della Lega, Luigi Marattin del gruppo Misto e Fabrizio Benzoni di Azione, mira a consentire ai negozi fisici di effettuare vendite promozionali senza le limitazioni temporali imposte dalle Regioni. L'obiettivo è garantire agli esercenti la libertà di ribassare i prezzi in qualsiasi periodo, non solo durante i saldi ufficiali, per competere equamente con le piattaforme digitali online.

La Proposta Legislativa per la Libertà Commerciale

La normativa attuale, introdotta con la riforma del commercio del 1998, affida alle Regioni la definizione precisa dei periodi di saldo, un sistema nato per dare ordine alle vendite di fine stagione e tutelare l'equilibrio competitivo. Tuttavia, la proposta di emendamento contestata da Marattin e dai suoi colleghi sostiene che tale regola appaia sempre più obsoleta. Il parlamentare ha dichiarato ad HuffPost di non comprendere perché un esercizio commerciale debba attendere una delibera pubblica per vendere la propria merce al prezzo che ritiene più opportuno. Per Luigi Marattin, questa modifica rappresenterebbe un'iniezione di maggiore libertà per chi vende e un ampliamento delle opportunità per chi acquista, allineando il mercato fisico a quello digitale che opera senza vincoli stagionali.

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Posizioni dei Consumatori e Critiche all'Ordine Pubblico

L'Unione Nazionale dei Consumatori, guidata dal Presidente Massimiliano Dona, ha espresso un sostegno assoluto alla rimozione dei divieti regionali che impediscono vendite promozionali nei trenta giorni che precedono i saldi. Dona sottolinea che queste limitazioni sono ormai considerate farlocche, poiché sia nel commercio online che offline arrivano già un'infinità di offerte scontate prima dell'inizio ufficiale. Alcune regioni, come la Lombardia, stabiliscono che le vendite promozionali non possano essere effettuate un mese prima dei saldi, ma Dona evidenzia che gli esercenti aggirano già queste regole mediante scuse quali l'emissione di tessere soci o altre modalità simili, aumentando così la concorrenza e riducendo i prezzi per i consumatori finali.

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Dati Strutturali: Crisi dei Negozi e Ascesa del Digitale

I numeri fotografano una crisi strutturale del dettaglio tradizionale che rende urgente questa liberalizzazione. Tra il 2012 e il 2025, in Italia sono scomparsi centocinquantaseimila piccoli punti vendita, mentre tra il 2018 e il 2025 si contano circa novantaseimila attività di commercio al dettaglio in meno, passando da seicentosessantaseimilaquattrocentosettantanove a cinquecentosettantamila trecento tredici. Parallelamente, le vendite online sono quasi triplicate nell'ultimo decennio, arrivando a rappresentare oltre l'undici percento degli acquisti complessivi di beni nel 2025, un dato che evidenzia il dominio delle piattaforme digitali basate su economie di scala e consegne rapide.

Impatto Reale sulla Sostenibilità dei Piccoli Esercenti

Sebbene la liberalizzazione possa aiutare la sostenibilità dei negozi tradizionali permettendo una gestione migliore delle rimanenze e un risposta immediata alle offerte dei concorrenti, non costituirà una soluzione unica alla desertificazione commerciale. Lo stesso Marattin riconosce che la scomparsa dei negozi nei centri storici dipende principalmente da fattori strutturali come i costi elevati degli affitti, i costi di gestione generali e il cambiamento delle abitudini dei consumatori. Tuttavia, concedere flessibilità totale sul prezzo potrebbe livellare il campo rispetto ai grandi operatori digitali che, grazie alle economie di scala, possono permettersi una capacità di competizione sui prezzi che per il piccolo esercizio indipendente è difficile da replicare senza tali strumenti legali.